Einheimischenmodell: Nicht mehr exklusiv und günstig

„Einheimischenmodell“: Der Begriff stand einst für Exklusivität zum günstigen Preis. Junge Ortsansässige konnten sich so ihren Traum vom Einfamilienhaus erfüllen, keine gut betuchten Auswärtigen konnten ihnen den ersehnten Bauplatz wegschnappen. Und sie zahlten für diesen Bauplatz in der Regel nur wenig mehr als die Gestehungskosten der Gemeinde, also oft nur einen Bruchteil des Marktwerts.

