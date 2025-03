In der Kehre 23 in Riederau sind nicht nur Radfahrer willkommen

„Kehre 23“ heißt das Café im roten Haus in der Kurve der Seiboldstraße 23 in Riederau, das Christian Schürenberg seit Herbst betreibt. Der 42-jährige begeisterte Radfahrer und Hotelbetriebswirt ist nicht nur Inhaber des Radlcafés am Ammersee sondern Besitzer des ganzen Hauses. Die oberen beiden Etagen hat er nach der umfassenden Sanierung und Renovierung der früheren „Pfeffermühle“ an den befreundeten Physiotherapeuten Matthias Keller vermietet.

Schon länger sei er gemeinsam mit Ehefrau Anna auf der Suche nach einer kleinen Pension oder einem kleinen Hotel am Ammersee gewesen, blickt Schürenberg im Gespräch mit unserer Redaktion zurück in die Zeit der Coronapandemie. Just da nämlich habe er erfahren, dass die Pfeffermühle zum Verkauf steht. „2021 habe ich das Gebäude dann von der Schlossbrauerei Mering gekauft und anschließend grundlegend saniert“, berichtet er. Ursprünglich sei geplant gewesen, im Erdgeschoss das Radlcafé und in den beiden oberen Stockwerken Ferienwohnungen zu errichten. In einem Gespräch mit seinem Freund und jetzigen Mieter Matthias Keller kam dann aber die Idee auf, die beiden Stockwerke als Physiotherapeutische Praxis zu nutzen. Gesagt getan.

In diesem roten Haus an der Seiboldstraße 23 in Riederau sind das Radlcafé „Kehre 23" und eine Physiotherapie-Praxis eingezogen. Foto: Christian Rudnik

Wer die Kehre 23 betritt, dem wird ganz schnell klar: „HIer hat sich ein passionierter (Renn)-Radfahrer seinen Traum verwirklicht. Überall finden sich Fahrradelemente wieder, wie etwa Lampen aus Radspeichen oder kleine, schwenkbare Tischchen am alten, erhalten gebliebenen Kamin - ebenfalls aus Radspeichen gebaut. An den Wänden hängen Fotos von Radfahrern und am großen Bildschirm im gemütlichen Café werden Radrennen übertragen.

Überhaupt verströmt das rund 100 Quadratmeter große Erdgeschoss mit den rund 30 Sitzplätzen in dem 1902 erbauten Haus, das zeitweise auch als Schulgebäude diente, eine gemütliche Atmosphäre mit sportlicher Note. Auch der Außenbereich lädt mit ebenfalls rund 30 Sitzplätzen vor allem bei schönem Wetter zum Verweilen ein.

Mittagsgerichte, Kaffee, Kuchen oder auch ein kühles Bier bietet Christian Schürenberg in seiner „Kehre 23“ in Riederau an

Neben vielen Radfahrern, egal ob sie auf Trainings- oder Ausflugstour sind, machen auch die Riederauer selbst gerne Halt in der Kehre 23. Es gibt - natürlich - Kaffee in verschiedenen Zubereitungsformen, süße und salzige Snacks, Kuchen oder Feingebäck. Außerdem bietet Christian Schürenberg wechselnde kleine Mittagsgerichte an, spritzige Drinks oder auch kühles bayerisches Bier.

Schürenberg, in Schondorf aufgewachsen und heute mit der Familie in Windach wohnend, gehört dem AS Cycling Team Ammersee rund um den bekannten und erfolgreichen Radrennfahrer Alexander Steffens an. Aufgrund seiner Leidenschaft, dem Fahrradfahren, inbesondere dem Rennradfahren, weiß er um die Wünsche dieser Community. Aber auch die Wünsche der Riederauerinnen und Riederauer sind ihm bekannt. Und so bietet er - eben auf vielfachen Wunsch - nicht nur unter der Woche frische Bio-Backwaren, Brote, Semmeln oder Brezen zum Verkauf, sondern jetzt auch am Sonntagvormittag. Vervollständigt wird das Angebot in der Kehre 23 durch Pollinger Eis, Honig aus Riederau und Fahrradbekleidung des Labels „von Brokk“ der Designerin und leidenschaftlichen Radsportlerin Sandra Paul.

Die Leidenschaft zum Fahrrad lebt Christian Schürenberg auch in der Dekoration seiner „Kehre 23". Foto: Christian Rudnik

Geöffnet hat die Kehre 23 mittwochs bis samstags von 9 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9 bis 11 Uhr. Samstags startet im Übrigen an der Kehre 23 auch die wöchentliche Vereinsausfahrt des Radsportvereins Dießen. Damit den Ausfahrten auch nichts im Wege steht, gibt es vor dem roten Haus in der Seiboldstraße 23 in Riedrau auch eine Fahrrad-Reparatur-Station, die rund um die Uhr für jedermann zugänglich ist.

Künftig soll den Platz vor dem Gebäude ein Baum Schatten spenden und eine Bank zum Verweilen außerhalb der Öffnungszeiten der Kehre 23 einladen.