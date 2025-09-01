Seit zehn Jahren ist Werner Häckl in Dießen Kirchen- und Ortsführer

Am Westufer des Ammersees liegt die Marktgemeinde Dießen mit etwa 10.250 Einwohnern als größte Anrainer-Gemeinde. Mit rund 80.000 Übernachtungen jährlich zählt sie zu den meistbesuchten Ferienorten der Region. Damit die Gäste auch erfahren, was es in der Marktgemeinde an Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kultur und Geschichte gibt, werden übers Jahr regelmäßig Ortsführungen und auch Führungen im Marienmünster Mariä Himmelfahrt, der ehemaligen Stiftskirche des Augustinerchorherrenstiftes für interessierte Mitbürger und Urlaubsgäste angeboten. Das Marienmünster von 1739 ist eine der bedeutendsten spätbarocken Kirchenbauten im süddeutschen Raum. Einer dieser Ortsführer ist Werner Häckl (72), der sein ehrenamtliches Engagement vor zehn Jahren mit Kirchenführungen im Marienmünster. Erstmals führte er im Frühjahr 2015 eine Gruppe Ministranten durch das Marienmünster. Außerdem wurde er auf Initiative von Heinrich Sattler zum Mit-Organisator der Krippenausstellungen im Advent für die Dießener Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt.

Die Nachfrage nach Ortsführungen durch Dießen ist nach Corona auf bis zu 30 Veranstaltungen im Jahr gestiegen

Häckl engagierte sich zu dieser Zeit bereits als Dozent an der Volkshochschule Dießen und führte Radtouren zu Kapellen in der Region, um den Ammersee sowie zum magischen Eibenwald am Zellsee durch. Ortsführungen lagen, vor allem in der Sommerurlaubszeit in den Händen von Edgar Maginot von der Tourist-Info in Dießen. Daran nahmen und nehmen bis heute Sommergäste, aber auch Dießener Bürgerinnen und Bürger teil. Nach Ende der Coronapandemie wuchs die Nachfrage nach diesen Ortsführungen auf rund 20 bis 30 Führungen pro Jahr. Seit einigen Jahren werden diese von Werner Häckl und Angelika Nuscheler angeboten und vom Tourist-Info Ammersee organisiert.

Mitglieder der Dießener Frauenbund-Theatergruppe kamen kürzlich in den Genuss einer Ortsführung mit Werner Häckl (Zweiter von rechts). Foto: Raimund Fellner

Weil ihm ehrenamtliches Engagement sehr am Herzen liegt bedankte sich Werner Häckl in seinem eigenen Jubiläumsjahr bei den Mitgliedern des Dießener Frauenbunds für deren soziale Arbeit auf ganz besondere Weise: Er lud die Dießener Frauenbund-Theatergruppe zu einer Ortsführung mit Sektempfang vor dem Dießener Marienmünster ein.

Informationen, wie und wann der Ort Dießen entstanden ist und wie er sich vom Mittelalter weiter bis in die heutige Zeit entwickelt hat, kennt Werner Häckl nur zu gut. Immer ein Schmunzeln auf den Lippen gelingt es ihm, seine Gäste auf der Entdeckertour vom Marienmünster hinunter zum Ammersee zu begeistern. Der Weg führt vorbei am Klosterrichterhaus, dem historischen Rathaus, den Häusern der Zinngießerkunst und dem Seerichterhaus. Dabei erklärte Häckl auch die damaligen Verbindungen zu König Ludwig von Bayern mit der Erhebung zum Bannmarkt 1326.

Warum Dießen als Kultur- und Künstlerort am Bauernsee gilt

Themen seines kurzweiligen Vortrags während des Spaziergangs durch den Ort waren unter anderem die Zinngießer- und Töpferkunst, mit der Dießen eng verbunden ist und wie diese entstanden und bis heute gepflegt werden. Häckl erläuterte, dass diese Künste auch die Grundlage dafür bildeten, dass Dießen als Kultur- und Künstlerort am sogenannten Bauernsee gilt. Zahlreiche Maler, Komponisten, Schriftsteller und Kunsthandwerker haben sich über die Jahrhunderte in Dießen niedergelassen.

Häckl berichtet über Einführung der Dampfschifffahrt von 1877 mit dem Dampfer "Omnibus" oder den Eisenbahnbau 1898 von Weilheim nach Mering, dessen Gleise am Dießener Bahnhof vorbeiführen, der 1902 in Ständerbohlen.-Bauweise errichtet wurde. Zur Eisenbahngeschichte gehören auch die Wochenend-Badezüge von Augsburg an den Ammersee, die es bis in die 1960er-Jahre gab.

Werner Häckl (Zweiter von rechts) und Mitglieder der Dießener Frauenbund-Theatergruppe vor dem Diez am Dießener Untermüllerplatz Foto: Raimund Fellner

Erzählt werden bei Ortsführungen auch Geschichten über den Ortsteil Fischerei - die Fischrechte - den Fischfang, über die Flora und Fauna im Ammersee Gebiet, das Ramsar- und Vogelschutzgebiet. Wann die erste deutsche Binnen-Segelschule am Ammersee gegründet wurde und dass dort noch heute die nach Überlieferung stolze Zarenjacht von Nikolaus II., die Skidbladnir, heute Albatros, gesegelt wird. Die Teilnehmenden erfahren, was es mit dem Pilgerfährdienst nach Wartweil auf sich hat, den Pilger nutzten, um vom Ostufer zu Fuß auf den Heiligen Berg zur Wallfahrtskirche Andechs zu gelangen. Themen der rund zweieinhalbstündigen Führungen sind auch die Entstehung des Ammersees nach der Würmeiszeit, die Grafen von Dießen und Andechs, die Dießener Ortsheilige „Mechtildis, die Brotmutter von Dießen", was und wie „beim Bader" behandelt wurde und wann und wo es die vielen Brauereien im Dießener Ortsgebiet gab.

Die Ortsführungen beginnen in der Regel in den Dießener Seeanlagen und führen auch auf Nebenwegen bis zum Dießener Marienmünster oder umgekehrt. Gebucht werden können diese im Pfarrbüro Mariä Himmelfahrt unter der Telefonnummer 08807/948940. (rf)