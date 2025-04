Ausstellung in Landsberg: "Stadt Land Fluss" mit Annunciata Foresti

Eine Ausstellung in der Zederpassage in Landsberg mit dem Titel „Stadt Land Fluss“ zeigt Arbeiten der Künstlerin Annunciata Foresti aus Dießen sowie der Künstler Reinhard Fritz aus München und Hans Panschar aus Berg am Starnberger See.

Die Eröffnung findet am Freitag, 4. April, um 19 Uhr statt. Birgit Kremer stellt die Künstler und ihr Werk vor. Das Duo Swamp Ophelia, Oli und Regina Kaiser, begleitet die Eröffnung musikalisch.

Der Maler Reinhard Fritz strebt in seinen Bildern eine Verschränkung von unterschiedlichen Welten an, wenn er während des Malens die Wirlichkeit im Austausch zwischen den beiden Sphären Traum und Wachsein auf der Bildfläche entstehen lässt. Seine so entstandenen Bilder vermitteln eine abenteurliche Welt, die Leben, Natur und Geheimnis miteinander verweben.

Ihr Garten inspiriert Annunciata Foresti zur Serie der Blauregen- und Hortensienbilder

Die bei Bergamo geborene Künstlerin Annunciata Foresti arbeitet in ihrem Atelier im historischen Stellwerk Dießen. Zusammen mit seinem Garten ist es zu einem Gesamtkunstwerks gewachsen. Hieraus schöpfte sie auch 2024 die Inspiration zur Serie der Blauregen- und Hortensienbilder, die kraftvoll und poetisch zugleich ihre Beziehung zur Pflanzenwelt spiegeln.

Die Themen Sehnsucht-Suche auf der einen Seite und Sesshaftigkeit-Verwurzelung auf der anderen ziehen sich durch Werk und Leben des Bildhauers Hans Panschar. Häuser, Städte, Berge, Schiffe und das Meer sowie die Werkzeuge und Dinge der Menschen prägen als Motive seine Arbeiten in ureigener Handschrift. Holz und Beton sind seine bevorzugten Materialien.

Die Ausstellung ist in den Galerieräumen der Zederpassage in Landsberg bis einschließlich 28. Juni zu sehen. Geöffnet ist sie mittwochs von 15 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr sowie am ersten Samstag eines Monats von 12 bis 15 Uhr. Die Ausstellung kann gleichzeitig an jedem Tag beim Besuch der Zederpassage durch die Glasfassaden der Galerieräume besichtigt werden. (AZ)