Glatteis: Bei Unfall bei Entraching werden fünf Personen verletzt

Auf glatter Straße ist es am Sonntag gegen 9.20 Uhr zwischen Dießen und Entraching zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Dießener Polizei meldet, fuhr ein junger Mann aus Dießen mit seinem Pkw auf der Kreisstraße in Richtung Entraching. In einer leichten Rechtskurve kam er aufgrund von Glatteis auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines Familienvaters, der mit seinen beiden Kindern unterwegs war. Dieser Pkw kam dadurch von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Unfallverursacher drehte sich durch den Aufprall und blieb auf der Seite liegen. Sein Beifahrer und er sowie die dreiköpfige Familie konnten noch selbstständig die Fahrzeuge verlassen, mussten jedoch alle in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bis auf Prellungen und Schnittwunden kam es zu keinen schwereren Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kreisstraße war für etwa zwei Stunden nur noch einspurig befahrbar. (AZ)

