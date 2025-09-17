Das 19. FSFF ist zu Ende - der Festivalleiter zieht Bilanz

Das 19. Fünf Seen Filmfestival war ein großer Erfolg: Rund 17.500 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zu den Kino- und Open-Air-Vorstellungen in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling. Der Besucherschnitt pro Tag lag laut Pressemitteilung um mehr als zehn Prozent höher als im Vorjahr. Somit erreichte das Festival ebenso viele Zuschauer wie 2024, obwohl es aus Kostengründen einen Tag kürzer war. Die Gesamtzahl inklusive des Open-Air-Kinos Starnberg liegt sogar über dem Vorjahr.

Auch die Zahl der Filmgäste ist gestiegen: Rund 130 Filmschaffende präsentierten ihre Werke persönlich. Darunter waren prominente Kreative aus den deutschsprachigen Ländern wie die Ehrengäste Leonie Benesch, Rainer Bock, Hansjörg Weißbrich und Petra Volpe, aber auch Gäste aus aller Welt wie die kanadische Regisseurin Sophie Deraspe und der ägyptische Regisseur Mohamed Rashad.

Der Publikumspreis geht an „Mola - eine tibetische Geschichte von Liebe und Verlust“

Das 19. Fünf Seen Film Festival endete mit der Verleihung des Publikumspreises: Er ging an „Mola - eine tibetische Geschichte von Liebe und Verlust“ von Yangzom Brauen und Martin Brauen. Er und seine Ehefrau, die Co-Protagonistin Sonam Brauen, nahmen den Preis im Kino Breitwand Gauting entgegen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wählten den beliebtesten Film aus den FSFF-Sektionen Dach Panorama und Best of Festivals.

Festivalleiter Helwig wünscht sich deutlich mehr Unterstützung für das Jubiläumsjahr

Festivalleiter Matthias Helwig zieht Bilanz: „Unser Festival ist in 19 Jahren zu einem viel beachteten Ereignis geworden. In der letzten Woche war das Fünfseenland ein Treffpunkt der Filmbranche, wir hatten so viele Filmschaffende zu Gast wie noch nie, es brodelte vor Kreativität. Auch die Jurys waren in diesem Jahr besonders hochkarätig besetzt.“ Das Team des FSFF spüre zudem die Wertschätzung der Förderer, brauche aber deutlich mehr Unterstützung, um das Festival gerade im kommenden Jubiläumsjahr auf dem diesjährigen Niveau fortsetzen zu können.