Herrsching lädt zum kollektiven Kunstrausch

Zum kollektiven „Kunstrausch“ lädt der Kulturverein Herrsching am verlängerten ersten Oktoberwochenende nun bereits zum zehnten Mal. Den Geburtstag der Biennale feiern Dutzende lokaler Bildhauer, Malerinnen und Druckgrafiker unter anderem mit ihrer Gemeinschaftsausstellung im Kurparkschlösschen, die Kuratorin Katharina Geiselhart am Donnerstag, 2. Oktober, um 19 Uhr eröffnet.

Darüber hinaus werden wieder die Schaufenster Herrschinger Geschäfte Ausstellungsräumen umfunktioniert. Was sich im Coronajahr 2021 als praktische Lösung in Zeiten von Abstandsregeln und Versammlungsverboten erwiesen hat, bietet auch in diesem Herbst einige Vorteile: Die Bilder und Installationen bleiben auch bei Wind und Wetter geschützt und sind außerdem 24 Stunden am Tag zu betrachten. Samstag und Sonntag um 15 Uhr gibt es jeweils einen Kunstspaziergang, auf dem Interessierte mehr über Hintergründe und Entstehungsprozesse der Ausstellungsstücke erfahren können.

In Breitbrunn, Herrsching und Andechs öffnen Ateliers im Rahmen des Herrschinger Kunstrauschs

Schon seit vielen Jahren bewährt haben sich die Offenen Ateliers in Breitbrunn, Herrsching und auch Andechs, in denen die Kunstschaffenden den Spaziergängern ihre individuellen Arbeitsweisen und unterschiedlichen Techniken vorstellen. Doch gibt es auch Neues: Zum ersten Mal im Laufe der 21-jährigen Kunstrausch-Geschichte (seit 2004 rauschte es in Herrschings Künstlerszene mit Ausnahme eines Pandemiejahres alle zwei Jahre) wandelt sich der Rathausplatz zum Skulpturenfeld.

Fünf zum Teil großflächige, installative Werke von Jürn Ehlers, Nikolai Holzach, Christof Jenauth, Martin Piehler und Marianne Schweigler werden hier zu betrachten und teilweise auch zu begehen sein. Hand anlegen ist zum Beispiel ausdrücklich erwünscht bei Holzachs aus gravierten Pflastersteinen bestehenden Installation, die an Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zur Meinungsfreiheit erinnert.

Für das jüngere Publikum steigt vor dem Herrschinger Kurparkschlösschen ein Open-Air-Konzert

Ein besonderes Schmankerl bietet der Kulturverein zum Kunstrausch-Geburtstag einem jüngeren Publikum: Ab 16 Uhr steigt am Freitag vor dem Kurparkschlösschen ein kostenloses Open-Air-Konzert mit vier Bands aus der Region, darunter die Herrschinger Schülerband Wetbrikk, Bunte Raben und Popcorn Molecule aus München sowie Brainscha aus Mammendorf. Geboten sind Indie-Rock, Grunge, Rock und Pop-Punk. Spenden erwünscht.

Die Öffnungszeiten der Gemeinschaftsausstellung auf drei Ebenen im Kurparkschlösschen sind: Freitag von 11 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Alle weiteren Informationen und einen ausführlichen Lageplan gibt es auf www.kulturverein-herrsching.de. (AZ)