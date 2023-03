Wohnungsbrand in Erling: Nachbar wird zum Lebensretter

Ein Rauchmelder alarmiert den Vermieter einer Erlinger Wohnung, in der es brennt. Er findet den bewusstlosen Bewohner und rettet ihn nach draußen.

Am Dienstagabend wurde der Integrierten Leitstelle ein Wohnungsbrand in der Andechser Straße in Erling mitgeteilt.

Einem in der Wohnung installierten Rauchmelder war es wohl zu verdanken, dass der Vermieter in Andechs gegen 19 Uhr rechtzeitig auf die Brandentwicklung in der Wohnung aufmerksam gemacht wurde. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, öffnete der so alarmierte Hauseigentümer daraufhin sofort die von innen versperrte Wohnungstüre, um nach dem Rechten zu sehen. In der Wohnung fand er den Bewohner bewusstlos am Boden liegend auf.

Mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau

Laut Polizeibericht zog er den Mann nach draußen, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen und ärztlich zu versorgen. Der Verletzte wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung mit dem Rettungshubschrauber zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Murnau verbracht.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Ausbreiten der Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhindern. Das Feuer hatte sich bislang nur auf dem Teppich ausgebreitet, demnach entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)

