„Jane Austen und das Chaos in meinem Kopf“ eröffnet FSFF

Mit einem Feel-Good-Film voller Sinn und Sinnlichkeit eröffnet das Fünf Seen Filmfestival 2025. So beschreibt FSFF-Leiter Matthias Helwig den Film von Laura Piani „Jane Austen und das Chaos in meinem Kopf“. Gleichzeitig verspricht Helwig einen beschwingten Abend in der Schlossberghalle am Dienstag, 9. September, dem Auftakt-Abend zur 19. Ausgabe des Filmfestivals im Fünf-Seen-Land.

In Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling werden dann bis zum 16. September rund 130 der besten mitteleuropäischen Filme des Jahres zu sehen sein. Viele davon feiern Premiere oder werden in Bayern sogar ausschließlich beim FSFF gezeigt. Und wie es beim Fünf Seen Filmfestival Tradition ist, werden auch heuer wieder zahlreiche prominente Filmschaffende erwartet.

Edgar Reitz etwa ist am Mittwoch, 10. September zu Gast mit „Leibniz - Chronik eines verschollenen Bildes“. Die Schauspielerin Marie Leuenberger kommt zu den Vorstellungen zweier Filme, in denen sie die Hauptrolle spielt. Johanna Moders „Mothers Baby“ wird am 12. und 13. September gezeigt und „Die göttliche Ordnung“ von Ehrengast Petra Volpe am 13. September. Ebenfalls am 13. September präsentiert Christian Petzold gemeinsam mit Barbara Auer seinen neuen Film „Miroirs No. 3“.

Prominent besetzte Jury wählt aus sechs Filmen den Trägre des Fünf Seen Filmpreises 2025

Festivalleiter Matthias Helwig verspricht ein weiteres Highlight: die Matineevorstellung von Miachel Hanekes „Das weiße Band“ in Anwesenheit der Ehrengäste Leonie Benesch und Rainer Bock. Auch Regisseur Matti Geschonneck und Schauspielerin Verena Altenberger reihen sich in die Riege der hochkarätigen Gäste des 19. FSFF ein und kommen am Montag, 15. September zur Vorführung des Zweiteilers „Sturm kommt auf“, der auf dem Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“ von Oskar Maria Graf basiert.

Sehr prominent besetzt ist in diesem Jahr auch die Jury des Fünf Seen Filmpreises mit Schauspielerin Barbara Auer, Drehbuchautorin Laila Stieler, Regisseurin Katalin Gödrös, Drehbuchautor und Produzent Ulrich Limmer sowie Editor und Ehrengast Hansjörg Weißbrich. Sechs Filme konkurrieren in diesem Jahr um den Fünf Seen Filmpreis. All diese Filme finden ihren eigenen Weg abseits der ausgetretenen Pfade des gängigen Erzählkinos, ist man sich beim FSFF einig.

Zu den Wettbewerbsfilmen gehören „Sugarland“, der am 13. September beim FSFF Deutschlandpremiere in Anwesenheit der Regisseurin Isabelle Brunäcker feiert. Auch der Film „Mothers Baby“ mit Hauptdarstellerin Marie Leuenberger gehört zu den ausgewählten Filmen für den Filmpreis, ebenso „The Settlement“ unter der Regie von Mohamed Rashad. Er reist aus Kairo zum Festival an. Aus Kanada reist Regisseurin Sophie Deraspe an und geht mit „Shepherds“ ins Rennen. „Hysteria“ und „Perla“ sind zwei weitere Filme, die um den Filmpreis konkurrieren.

Im Filmgespräch am See können Freunde des Fünf Seen Filmfestivals prominente Filmschaffende hautnah erleben

Beim Filmgespräch am See am Sonntag, 14. September, ab 14 Uhr in der Politischen Akademie in Tutzing diskutieren in diesem Jahr Barbara Auer, Ulrich Limmer und Laila Stieler zum Thema „Beziehungen, Film in der Transformation“. Weitere Gelegenheiten, die prominenten Filmschaffenden kennenzulernen, gibt es bei der kostenfreien Diskussionsreihe „Meet the filmmakers“. Dabei treffen im Kino Breitwand in Gauting Filmschaffende und Publikum aufeinander, um im informellen Rahmen über ihre Werke und die Kunst des Filmemachens zu diskutieren. Mit dabei: Katalin Gödrös, Marie Leuenberger und Petra Volpe. Moderiert wird der Abend von Festivalleiter Matthias Helwig.

Tickets und weitere Informationen zum 19. Fünf Seen Filmfestival gibt es unter fsff.de.