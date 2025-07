Der Winter war lang und vor allem grau statt weiß, und auch das Missverhältnis zwischen vielen dringenden Aufgaben in Dießen und wenig Geld in der Gemeindekasse drückte zuletzt etwas auf die Stimmung. Aber kaum haben die Osterferien begonnen, scheint die Marktgemeinde wieder aufzublühen und bald ist in der Sommerfrische am Ammersee wieder Saison.

