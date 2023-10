Etterschlag

Preisgekrönter Schutz vor Spam und Bots im Netz kommt aus Etterschlag

Plus Mit ihrem Start-up „Friendly Captcha“ bieten Benedict Padberg und Guido Zuidhof ein Sicherheitsprogramm für Internetseiten an. Damit gewinnen sie den Deutschen Gründerpreis.

Von Nicole Burk

Seit Mitte September stehen die Telefone im jungen Unternehmen von Benedict Padberg und Guido Zuidhof nicht mehr still: Die stolzen Gewinner des Deutschen Gründerpreises in der Kategorie „Start-up“ bekommen Aufmerksamkeit wie nie. „Friendly Captcha macht das Internet ein wenig besser. Unsere Lösung richtet sich an alle, die Webseiten und Apps einrichten und sich vor Spam und Bots schützen wollen“, erklärt Padberg.

Bereits vor ihrer Auszeichnung konnten die beiden Gründer im vergangenen Jahr rund 52 Millionen Menschen die Internet-Nutzung erleichtern. Das Besondere an „Friendly Captcha“ ist, dass der Datenschutz ohne schwierige Bilderrätsel erreicht wird, beispielsweise wie viele Straßenschilder, Ampeln oder Brücken zu sehen sind. Nur bei der richtigen Antwort kann man bestimmte Online-Angebote nutzen. Was viele Internetnutzer nicht wissen ist, dass hinter diesen Bilderrätseln meist Google steckt, die sich dadurch Zugang zu privaten Daten verschaffen.

