Auf Europareise im Ex Ornamentis in Utting

Verschlungene Wege, Verirrungen, Geheimnisse hinter den Abzweigungen und Sackgassen: Die Suche nach dem Pfad, der ans Ziel führt. Labyrinthe üben schon seit Jahrtausenden Faszination auf die Menschen aus. LT-Praktikantin Anja Rapp hat sich am Ammersee ins Labyrinth Ex Ornamentis in Utting gewagt. Was sie dort erlebt hat und wie sie wieder herausfand, beschreibt sie in ihrem Erlebnisbericht.

Ich war im Vorfeld sehr neugierig, was mich erwarten wird. Da gerade Ferien sind, tummeln sich dort derzeit viele Besuchergruppen, vor allem Familien mit Kindern und vereinzelt deren Großeltern. Die Betreiberin Corinne Ernst sagt: „Bei schlechtem Wetter ist nichts los. Dafür kommen am darauffolgenden Tag umso mehr zu Besuch.“

Zum See fällt das Ex-Ornamentis-Gelände ab, Richtung Ausgang steigt es an

Das diesjährige Thema von Ex Ornamentis lautet „Europareise“. Das Luftbild des Labyrinths zeigt die europäische Landkarte mit einer Friedenstaube, die weit ihre Flügel ausstreckt. Die Vermessungsarbeit, die notwendig ist, um alle Pflanzen im Labyrinth korrekt anordnen zu können, erfolgte laut Corinne Ernst in Zusammenarbeit mit Universitätsstudenten über Satellitentechnik.

Mitten im Labyrinth steht unter anderem ein Tipi. Foto: Thorsten Jordan

„Was ist, wenn ich mich verlaufe und nicht mehr herausfinde?“, frage ich. „Keine Sorge“, beruhigt mich Corinne Ernst. „Das Gelände zum See verläuft abfallend und in Richtung Ausgang steigt es an.“ Neugierig, was mich erwarten wird, aber auch etwas überfordert von den Menschenmengen, mache ich mich mit einem Stempelsuchspiel in der Hand auf in den Irrgarten. Leuchtend gelbe Sonnenblumen lachen mich an und der Geruch der Hanfpflanzen weht mir entgegen. Auf dem Pflanzenfeld des Labyrinths wächst eine Mischung aus Sonnenblumen, Hanf, Mais, Wilder Malve und Wildkräutern. Zwischendurch muss ich mich ein wenig ducken, um durch Tunnel aus Kürbissen und deren Blüten zu gelangen. Ab und zu gerate ich in eine Sackgasse.

Auch der Krieg in der Ukraine ist im Ammersee Labyrinth in Utting präsent

Auf dem Weg durchs Labyrinth treffe ich immer wieder auf Schilder, die über europäische Städte und Länder informieren, um mir anzuzeigen, in welchem Teil Europas ich mich gerade befinde. An einer Stelle im Feld passiere ich das „ukrainisch-russische Grenzgebiet“ und werde auf das dortige Kriegsgeschehen aufmerksam gemacht.

Auch ein Wasserspiel ist Bestandteil des Ammersee Labyrinths Ex Ornamentis. Foto: Thorsten Jordan

Außerdem begegne ich Wahrzeichen der verschiedenen Länder Europas, wie beispielsweise dem Kolosseum in Rom – und vielen rennenden, rufenden Kindern, die eifrig auf der Suche nach Stempeln sind und denen ich in den teils schmalen Labyrinth-Durchgängen aus dem Weg gehen muss. Hin und wieder höre ich auch Eltern, die nach ihren verlorengegangenen Söhnen oder Töchtern rufen. Da es nicht nur Lese-, sondern auch Hörstationen gibt, verfolgen mich neben dem Stimmengewirr Melodien, weil die entsprechenden Tasten von den überwiegend jungen Besuchern und Besucherinnen freudig gedrückt werden.

Von sich abwechselnden Ohrwürmern wie „Griechischer Wein“ und der Eurovisionsfanfare begleitet, lande ich in London – und sehe ein schwarzes Schild mit dem Beginn einer Kriminalgeschichte. „Der Ort des Verschwindens“ heißt es da. Auf meinem Zettel erfahre ich, dass Ed Sheeran ein Songtext gestohlen wurde. Also beschließe ich, mich als Detektivin zu betätigen. Jede der fünf Stationen, die ich im Laufe der Europamission finde, gibt mir neben einer kurzen Geschichte einen kleinen Hinweis, wo ich als Nächstes hingehen soll.

Ein Wikingerschiff, der Europaturm und andere Wahrzeichen Europas können im Labyrinth entdeckt werden

Von einer Murmel, die ich am Eingang bekommen habe, kann ich an verschiedenen Rollbahnen, einmal sogar klangerzeugend mit Glockenspiel, Gebrauch machen. Und für Abwechslung sorgen ein Wikingerschiff, ein Europaturm, verschiedene Holzstege, die symbolisch Brücken oder Berge darstellen und Sitzgelegenheiten in Tipis, um Brotzeitpause zu machen.

An den unterschiedlichen Stationen, hier der Zauberwürfel, können die Besucher von Ex Ornamentis Stempel sammeln. Foto: Thorsten Jordan

Mit vielen Eindrücken und meinen gesammelten Stempeln verlasse ich den europäischen Irrgarten wieder. Für die Kinder und Familien ist es mit Sicherheit ein aufregendes Abenteuer, bei dem spielerisch auf Informationstafeln die Länder Europas kennengelernt werden können – und eine abwechslungsreiche Ferienbeschäftigung in den Irrungen und Wirrungen des Pflanzenfelds.

Für mich war es eine spannende und interessante Begegnung mit der Faszination Labyrinth - die an einem ruhigeren Tag mit weniger Besucheransturm noch besser gewirkt hätte.