Linda Dahm aus Dießen weiß, wie Fachkräfte gefunden und gehalten werden können

Erst vor Kurzem wurde Linda Dahm beim internationalen Speaker-Slam in Wiesbaden für ihren provozierenden Vortrag „Raus aus dem Fachkräftemangel. Rein in die arschlochfreie Zone!“ mit einem Award ausgezeichnet. Dahm, die heute in Dießen lebt, schaffte es unter den 230 Speakern aus 28 Ländern ins Finale.

Die promovierte Soziologin und Autorin des Buches „Fachkräftemangel. Mitarbeitende finden und binden“ ist überzeugt, dass der viel zitierte Fachkräftemangel nicht nur demografische Ursachen hat. Auch mangelnde Wertschätzung und schlechte Führungskultur seien entscheidende Faktoren.

Über dieses sensible Thema hat sie auch ein Buch geschrieben. „Fachkräftemangel - Haltung macht den Unterschied - wenn Fach- und Führungskräfte fehlen“ lautet der Titel. Eine "gesunde" Unternehmenskultur und damit auch eine wertschätzende Führung seien Dreh- und Angelpunkt dafür, Mitarbeitende zu finden und zu binden, ist Dahm überzeugt.

„Narzissmus verursacht enormen wirtschaftlichen Schaden“, sagt Linda Dahm.

Den Rahmen hierfür wiederum definieren die Unternehmensphilosophie und hier spezifische Regeln im Umgang miteinander. Oftmals fehlen diese Regeln oder sie werden missachtet. Im schlimmsten Fall zeigen sich toxische Verhaltensmuster und Strukturen, die im Bereich schädlichen Narzissmus liegen. „Narzissmus verursacht einen enormen wirtschaftlichen Schaden“, so Dahm. Darüber aufzuklären und Unternehmern Lösungsansätze an die Hand zu geben, darauf hat Dr. Linda Dahm den Fokus ihrer Arbeit gelegt.

„Wissen Sie“, erzählt die agile 61-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion, „es ist manchmal ein langer Prozess, den man durchlaufen muss, um herauszufinden, ob es der Chef oder die Chefin gut mit den Mitarbeitenden und dem Unternehmen meinen oder ob es nur um deren Ego geht - koste es, was es wolle.“ Narzissmus im Sinne von Egomanie, entwertenden Verhaltensmustern, Kritikempfindlichkeit und fehlender Empathie sei zwar verstärkt in den Führungsetagen anzutreffen. Die Narzisstin oder der Narzisst muss aber nicht notwendigerweise der Chef oder die Chefin sein. Auch Kollegen und Kolleginnen oder Mitarbeitende können narzisstisches Verhalten zeigen.

Unternehmen sollten ihre Führungskultur überdenken und Regeln für ein Miteinander aufstellen

Bis ins Jahr 2035 verliert Deutschland laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rund sieben Millionen Arbeitskräfte und damit ein Siebtel des Arbeitsmarkts. Allein im vergangenen Jahr habe der Fachkräftemangel die deutsche Wirtschaft rund 50 Milliarden Euro gekostet, weiß Dahm. Umso wichtiger sei es, dass Unternehmen (kleine wie große) ihre Unternehmens- und Führungskultur überdenken, Regeln für ein Miteinander aufstellen, Führungskräfte schulen und sorgfältig prüfen, wen sie einstellen und wen sie in Führungspositionen bringen.



Bis ins Jahr 2035 verliert Deutschland laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rund sieben Millionen Arbeitskräfte und damit ein Siebtel des Arbeitsmarkts. Allein im vergangenen Jahr habe der Fachkräftemangel die deutsche Wirtschaft rund 50 Milliarden Euro gekostet, weiß Dahm. Umso wichtiger sei es, dass Unternehmen (kleine wie große) ihre Unternehmens- und Führungskultur überdenken, Regeln für ein Miteinander aufstellen und einen Plan für die Neueinstellung aber auch Weiterentwicklung der Mitarbeitenden erstellen.

Dem Fachkräftemangel muss nachhaltig begegnet werden, was für Unternehmen mit Aufwand verbunden ist

Sympathie, Antipathie, Fleiß oder der Druck, die Stelle schnellstmöglich zu besetzen, dürften dabei keine vorrangige Rolle spielen. Vielmehr müsse dem Fachkräftemangel nachhaltig begegnet werden. „Das aber ist Aufwand, der sich aber auf lange Sicht bezahlt macht“, ist Linda Dahm überzeugt. Sie selbst habe als Führungskraft auch schon den Fehler gemacht, sich zu wenig Zeit bei der Auswahl neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu lassen, gibt sie unumwunden zu. In der Folge habe sich dann gezeigt, dass die Stelle falsch besetzt worden war. „Nicht selten stehen Unternehmer unter einem gewissen Zeitdruck, eine frei gewordene Stelle neu zu besetzen“, so Dahm. Dann werde getreu dem Motto: Hauptsache, es ist erst mal jemand da, dann sehen wir weiter, gehandelt.

Damit neue Fachkräfte gewonnen und gute Mitarbeitende langfristig gehalten werden können, will die Personal- und Organisationsentwicklerin ihr Fachwissen und ihre eigenen praktischen Erfahrungen an kleine und mittlere Unternehmen weitergeben. Wer mehr über Linda Dahm und ihre Arbeit erfahren möchte, findet ausführliche Informationen unter www.lindadahm.de.