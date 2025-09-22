Icon Menü
Fahrrad-Unfall in Schondorf: Zwei Radfahrer verletzen sich bei Kollision leicht

Schondorf

Fahrrad-Unfall in Schondorf: Zwei Personen werden leicht verletzt

In Schondorf fährt ein Radfahrer entgegen der Einbahnstraße. Er stößt mit einer anderen Radfahrerin zusammen.
    Die Dießener Polizei wurde am Sonntagmittag zu einem Fahrrad-Unfall nach Schondorf gerufen.
    Die Dießener Polizei wurde am Sonntagmittag zu einem Fahrrad-Unfall nach Schondorf gerufen. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Zwei Personen, die mit Fahrrad unterwegs waren, sind am Sonntag gegen 12.20 Uhr in Schondorf zusammengestoßen. Wie die Dießener Polizei berichtet, fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Mountainbike auf der Seestraße in Schondorf entgegen der Einbahnstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße übersah er eine 43-jährige Frau, welche ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Sie stießen zusammen, dabei wurden beide Personen leicht verletzt, sie wurden ambulant vor Ort versorgt. Den 62-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung sowie mehrerer Verkehrsverstöße. (AZ)

