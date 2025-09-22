Fahrrad-Unfall in Schondorf: Zwei Personen werden leicht verletzt

Zwei Personen, die mit Fahrrad unterwegs waren, sind am Sonntag gegen 12.20 Uhr in Schondorf zusammengestoßen. Wie die Dießener Polizei berichtet, fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Mountainbike auf der Seestraße in Schondorf entgegen der Einbahnstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße übersah er eine 43-jährige Frau, welche ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Sie stießen zusammen, dabei wurden beide Personen leicht verletzt, sie wurden ambulant vor Ort versorgt. Den 62-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung sowie mehrerer Verkehrsverstöße. (AZ)

