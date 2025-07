Feuer auf der PV-Anlage auf dem Kälberstall in Achselschwang

Sieben Feuerwehren aus der Umgebung sind am Mittwoch nach einem Brandalarm um 12.18 Uhr zum Staatsgut nach Achselschwang ausgerückt. Dort war, so bestätigte die Dießener Polizei auf Nachfrage, offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts ein Photovoltaik-Modul auf dem neuen Kälberstall in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden, berichtete auf Nachfrage auch die Leiterin des Versuchs- und Bildungszentrums für Milchvieh- und Rinderhaltung, Dr. Franziska Blümel. Die genauere Brandursache werde noch erforscht.

Noch bevor die Feuerwehren kamen, hatten Mitarbeiter des Staatsbetriebs bereits mithilfe einer Hebebühne und eines Wasserschlauchs den Brand auf dem Dach bekämpft. Die gut 60 Kälber konnten auf einer an den Stall angrenzenden Weide in Sicherheit gebracht werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf einen vierstelligen Euro-Betrag.

Die Feuerwehren üben regelmäßig in Achselschwang

Betriebsleiterin Blümel zeigte sich dankbar für den Einsatz der Mitarbeiter und der Feuerwehren. Sie verwies auch darauf, dass benachbarte Feuerwehren regelmäßig in Achselschwang üben. So sei 2022 die Evakuierung des Milchviehstalls trainiert worden, in jüngster Vergangenheit erst sei auch die Finninger und Entrachinger Feuerwehr zu Übungszwecken zur Hackschnitzelheizung gekommen. In Achselschwang mit seinem Nebenbetrieb in Hübschenried werden 180 bis 190 Milchkühe, 60 bis 80 Kälber und bis zu 200 Jungrinder gehalten.

Brände auf landwirtschaftlichen Höfen können verheerende Folgen haben, wie sich vor ein paar Wochen auf einem Schweinemastbetrieb in Wulfertshausen bei Friedberg zeigte: Dort brannte aufgrund eines technischen Defekts ein Stall ab. 900 Schweine kamen dabei ums Leben.