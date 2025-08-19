Nach Strahlen-Alarm rücken Feuerwehr und Rettungsdienst aus

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr- und Rettungskräften ist es am Montag in Weßling gekommen. Ausgelöst wurde dieser laut der Herrschinger Polizei, dass gegen 16 Uhr die Polizei über einen möglicherweise strahlenden Abfall bei einem Entsorgungsbetrieb in der Gemeinde Weßling informiert wurde. Weitere Abklärungen zu diesem Fund waren zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Abklärung und Messung der Strahlungswerte vor Ort. Festgestellt werden konnte ein unbedenklicher Strahlungswert, eine Weiterverarbeitung des Abfalls auf dem Gelände der Firma wurde somit als möglich erachtet.

Eine Gefährdung von Mitarbeitern des Betriebes als auch von Einsatzkräften war zu keinem Zeitpunkt gegeben. 80 Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz, dazu weitere etwa 15 Angehörige des Rettungsdiensts. (AZ)