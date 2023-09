CSU-Seniorenunion Oberbayern wählt Finninger in den Bezirksvorstand

Die CSU-Seniorenunion Oberbayern hat ihren Bezirksvorstand gewählt. Ein Vorstandsmitglied kommt aus Finning.

Der Kreisvorsitzende der CSU-Seniorenunion Landsberg, Heinz Haaf, wurde bei der Delegiertenversammlung der Seniorenunion Oberbayern in den Bezirksvorstand gewählt. Er wird sich dort, wie er in einer Presseerklärung mitteilte, schwerpunktmäßig mit Fragen der Digitalisierung für die ältere Generation befassen. Immer stärker – so Haaf – greife die Digitalisierung in das Alltagsleben auch der Älteren ein. Sie zeige, wie hilfreich digitale Lösungen im Alltag sein können und ermögliche auch für ältere Bürgerinnen und Bürger eine verstärkte Teilnahme am öffentlichen Leben.

Zukunftsorientierte Politik soll Interessen der älteren Generation vertreten

Der Delegation des Kreisverbandes Landsberg gehörten auch die stellvertretende Kreisvorsitzende Cordula Somen und Rosina Heinle sowie der Ehrenpräsident der Landes-Seniorenunion Bayern, Staatsminister a.D., Dr. Thomas Goppel aus Eresing an. In seiner Rede machte Goppel deutlich, dass nur eine stabile und zukunftsorientierte Politik in Bayern auch die berechtigten Interessen der älteren Generation auf einen verdienten Lebensabend und ein selbstbestimmtes Leben im Alter garantieren könne.

Als Sprachrohr der älteren Generation auf Bezirksebene werde der neue Vorstand – so die wieder gewählte Vorsitzende der Bezirksseniorenunion Ilse Weiß - dies gerade im Vorfeld der anstehenden Landtagswahl deutlich machen. (AZ)

