Finning: Zweite Waldorf-Kita in ehemaliger Schule

Im ehemaligen Gemeindekindergarten in Unterfinning nimmt demnächst eine Kinderbetreuung mit Waldorfpädagogik ihren Betrieb auf – die zweite in der 2000-Einwohner-Gemeinde.

Plus Neue Nutzung für den ehemaligen Gemeindekindergarten in Unterfinning. Die Umbauarbeiten eilen. Wann die Kita in Betrieb gehen soll.

Von Gerald Modlinger

Dass in einer Gemeinde mit nicht ganz 2000 Einwohnern gleich zwei Kindertagesstätten vorhanden sind, in denen Mädchen und Buben nach den Waldorf-Prinzipien betreut werden, dürfte es wohl eher selten geben. In Finning wird das voraussichtlich ab 1. März der Fall sein – und damit löst sich ein Problemfall, mit dem sich der Finninger Gemeinderat schon eine längere Zeit herumschlagen musste, in Wohlgefallen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

