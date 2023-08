Mann tritt nach Hundebesitzer und trifft eigene Begleitung am Kopf

Weil sein Hund nicht angeleint war, wurde ein Mann in Finning von einem Spaziergänger attackiert – mit kuriosen Folgen.

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es bereits am Samstag, 29. Juli, zu einem unfreiwillig kuriosen Angriff auf einen Hundehalter.

Ein Finninger ging mit seinem Hund am Leitenberg in Finning spazieren. Seinen Hund hatte der Mann dabei nicht angeleint. Ein entgegenkommendes unbekanntes Pärchen sprach den Hundehalter sehr aggressiv und lautstark an. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch mit der Frau. Während dieses Gesprächs rannte ihr Begleiter auf den Geschädigten zu und versuchte ihm mit einem Kampfsporttritt gegen den Kopf zu treten.

Der Geschädigte konnte dem Tritt jedoch ausweichen. Der Mann traf daher seine eigene Begleiterin am Hinterkopf, welche daraufhin zu Boden ging. Der Geschädigte konnte einen weiteren Angriff auf ihn kommunikativ abwenden. Im Anschluss folgten noch diverse Drohungen gegen den Geschädigten.

Die Polizei ermittelt daher wegen diverser Straftatbestände.

Der Geschädigte beschreibt den Angreifer als 30 bis 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß und schlank. Seine Begleiterin war in etwa gleich alt, ca. 160 bis 165 cm groß und hatte rot gefärbte Haare.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Dießen unter der 08807/92110. (AZ)