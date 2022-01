Finning

11.01.2022

Wie in Finning eine Streuobstwiese zum Zankapfel wird

Plus Eine Gruppe des Finninger Obst- und Gartenbauvereins legt auf einer Grünfläche der Gemeinde eine Streuobstwiese an. Gepflegt werden soll sie von jemand anderem.

Von Gerald Modlinger

Die Projektgruppe „ Finning blüht“ des örtlichen Gartenbauvereins ist über die Gemeinde Finning verärgert: Denn der Gemeinderat hatte ihr in Sachen Streuobstwiese am Breitenmoos den Stuhl vor die Tür gesetzt: Die Projektgruppe, die die Wiese 2018 angelegt hat, darf diese künftig nicht mehr pflegen (LT berichtete). Heiner Brummel, einer, der bislang an der Pflege der Wiese beteiligt war, spricht von einem „respektlosen Verhalten einer Gemeinderatsmehrheit gegenüber einer langjährigen engagierten ehrenamtlichen Arbeit“.

