Autofahrerin fährt gegen Brückengeländer in Fischen

In Fischen ereignet sich ein Verkehrsunfall: Eine Frau stößt mit ihrem Auto mit einer Fußgängerbrücke zusammen.

In Fischen hat sich am Samstagabend gegen 20.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 51-jährige Weilheimerin, so berichtet die Polizei, fuhr mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Weilheim. Aus Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit dem Geländer einer Fußgängerbrücke, wodurch sowohl der Pkw als auch das Geländer der Brücke erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr musste nach dem Unfall die Fahrbahn reinigen und die Fußgängerbrücke sperren. (AZ)