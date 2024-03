Bei einem Einbruch in Fischen wird ein Möbeltresor gestohlen

Die Weilheimer Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs in Fischen. Der Täter hat es auf den Möbeltresor abgesehen.

Am Freitag ist zwischen 16 und 18.30 Uhr in ein Anwesen in der Wettersteinstraße in Fischen eingebrochen worden. Laut dem Polizeibericht aus Weilheim öffnete ein bislang unbekannter Täter die Haustüre und drang in das Gebäude ein. Dort entwendete er einen Möbeltresor mit Dokumenten und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Ansonsten durchwühlte er nichts und verließ das Haus anschließend wieder. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter der Rufnummer 0881/640-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch