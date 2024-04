Dein Lied: Charlie Glass präsentiert sich als Comicfigur

Neues vom Fischener Musiker Charlie Glass: Sein neuer Pop-Schlager heißt "Dein Lied". Es gibt auch neue "Magische Lieder" für Kinder.

„Dein Lied“, so heißt der neue Pop-Schlager von Charlie Glass. Nach dem sehr persönlichen Künstler-Album "Zeit" präsentiert sich der Piano Man im neuen Videoclip als Comicfigur. Aber das ist für Charlie nichts Ungewöhnliches, heißt es in einer Mitteilung.

Schon seit zwölf Jahren zeigt sich der singende Pianist in seiner mehrfach mit Gold und Platin prämierten Serie „Charlie Glass´Kinder Lieder“ ausschließlich als Avatar.

Hundertmillionenfach wurden seine Kinder-Hits gestreamt und es gab ihn mit seinen inzwischen über 500 Songs für die Kleinen auch immer wieder bei Aldi als CD an der Kasse. Sein Sohn Elias produziert schon seit er 15 war die Zeichentrick-Videos für Papa Charlie und diesmal lässt er seinen Vater sogar in einem Airbus abheben. Charlie Glass: „Auch wenn ich zu Beginn oft etwas skeptisch bin, lasse ich mich dann meist von seinen unverbrauchten, neuen Ideen überzeugen. Elias ist da näher am Zeitgeist und ihr werdet sehen, Comic Style wird demnächst ein Trend bei Musikvideos“.

Am liebsten singt Charlie Glass live vor einem Publikum, das auch mal etwas genauer hinhört

Charlie Glass fühlt sich in vielen Musik-Genres zu Hause. Dieses Mal umrahmen ein kräftiger Dancefloor-Beat und ein Orchester sein Klavierspiel und seine Stimme. "Dein Lied" wurde am Freitag vor einer Woche veröffentlicht und ist auf sämtlichen Streaming-Plattformen zu hören. Nun erscheint auch das mittlerweile 16. Album seiner Kinder-Serie „Magische Lieder“ auf Sony Music Europa.

Seit über drei Jahrzehnten schreibt Charlie Glass unzählige Lieder für die Größen des Showgeschäfts, doch am liebsten spielt und singt er seine persönlichen Songs live vor einem Publikum, das auch mal etwas genauer hinhört. (AZ)

