Dießener verursacht Unfall auf gesperrtem Wirtschaftsweg

Ein Mann aus Dießen ist auf einem gesperrten Wirtschaftsweg bei Fischen unterwegs. Beim Einbiegen auf die Staatsstraße 2056 übersieht er ein anderes Auto. Es kommt zum Unfall.

Am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr war ein 87-Jähriger aus Dießen mit seinem Mercedes auf einem gesperrten Wirtschaftsweg parallel zur Ammer auf Höhe der Staatsstraße 2056 im Bereich Fischen unterwegs. Am Ende des Wirtschaftsweges wollte der Dießener nach Angaben der Polizei nach links auf die Staatsstraße einbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Opel eines 21-Jährigen aus Utting, der gerade von Fischen in Richtung Dießen unterwegs war.

An beiden Autos entsteht ein Sachschaden von jeweils rund 5000 Euro

Trotz Vollbremsung konnte der 21-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizeibericht niemand, aber an beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Fahrzeug des jungen Mannes aus Utting musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (AZ)

