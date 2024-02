Geschwindigkeit unterschätzt: Dießenerin verursacht Unfall bei Fischen

Weil eine Autofahrerin aus Dießen die Geschwindigkeit eines anderen Verkehrsteilnehmers unterschätzt, kommt es bei Fischen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Eine 71-Jährige aus Dießen war am Montagnachmittag mit ihrem Auto am Pähler Feld bei Fischen unterwegs. Dort wollte sie nach links in die Weilheimer Straße einbiegen, wobei sie nach Angaben der Polizei in Weilheim offenbar die Geschwindigkeit eines anderen Fahrzeugs falsch einschätzte.

Ein 75 Jahre alter Mann aus Erling fuhr aus Richtung Pähl kommend auf der bevorrechtigten Straße und konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Mann fuhr mit seinem Wagen in das Fahrzeugheck der Dießenerin.

Keine Verletzten aber hoher Sachschaden

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde bei dem Zusammenstoß keiner der Beteiligten verletzt, jedoch enstand ein Sachschaden von insgesamt rund ungefähr 8000 Euro. Der Pkw des Erlingers war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Die Straßenmeisterei Weilheim musste laut Polizeibericht anschließend die Fahrbahn säubern. (AZ)

