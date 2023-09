Produzent Charlie Glass erhält Platin für Album "Kinderweihnacht"

Pianist, Produzent und Entertainer Charlie Glass aus Fischen wird für sein Kinder-Weihnachtsalbum ausgezeichnet und rockt anschließend einen pinkfarbenen Steinway-Flügel.

Der Pianist, Produzent und Allround-Entertainer Charlie Glass aus Fischen erhielt eine Platin-Auszeichnung vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) für 200.000 verkaufte Units. Am Dienstagabend nahm er die Auszeichnung im Rahmen eines exklusiven Konzerts entgegen. Bei der Platin-Verleihung bei "Steinway & Sons" in München präsentierte Charlie Glass einige Songs aus seinem aktuellen Album „Zeit“, das dieses Jahr veröffentlicht wurde.

An die 50 Weggefährten des Künstlers waren der Einladung von "Steinway & Sons" an den Münchener Maximiliansplatz gefolgt. Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) zeichnete den Künstler mit dem begehrten Platin-Award für über 200.000 verkaufte Einheiten seines Kinder-Albums „Kinder Weihnacht – die 30 schönsten Weihnachtslieder für Kinder“ aus.

Charlie Glass interpretiert Coversongs von Udo Jügens bis Elton John

Passend zum aktuellen Barbie-Film spielte Glass am pinkfarbenen Steinway-Flügel neben Songs aus seinem aktuellen Album „Zeit“, das dieses Jahr veröffentlicht wurde – auch nationale und internationale Covers von Udo Jürgens über AC/DC und Elton John bis zu Robbie Williams. Kulinarisch wurden die Gäste mit einer Fingerfood-Auswahl von Andrea Glas, der Frau des Künstlers, verwöhnt, die seit vielen Jahren das Bistro Glaserl am Ammersee betreibt.

Charlie Glass am pinkfarbenen Steinway Flügel. Foto: Steffen Harning/mcp

"Es erfüllt mich mit sehr viel Freude und Stolz, dass meine Familie und so viele meiner langjährigen Freunde und Geschäftspartner gekommen sind, um diesen Erfolg mit mir zu feiern“, freut sich Charlie Glass, der den Platin-Award von Europa-Family-Entertainment (ein Label der Sony Music Entertainment Germany) entgegennahm.

Bis spät in die Nacht feiert Charlie Glass seine Platin-Auszeichnung

Bei rockigen Cover-Klängen am Flügel von Steinway tanzten die Gäste bis spät in die Nacht. Unter ihnen waren neben Charlie Glass mit Frau Andrea und Mutter Maria der Steinway-Hausherr Joe Plakinger, die Schauspielerinnen Sophie Adell, Nicole Belster-Böttcher, Gabrielle Odinis und Elli Stark, die Musiker Fancy und Bernie Paul, Unternehmerin Dunja Siegel, Konzert-Veranstalter Werner Lindinger, Moderator Armand Presser sowie Allround-Künstler Mike Kraus und viele mehr.

Das nächste Konzert von Charlie Glass findet übrigens am Donnerstag, 2. November, ab 20 Uhr im Groundlift-Studio in der Alten Brauerei in Stegen statt. (AZ)