Ein Wimmelbild für das Magazin der Ammerseerenade

Wer kennt sie nicht: Die großformatigen, detailreichen Wimmelbücher von Ali Mitgutsch (1935-2022). Generationen von Kindern, aber auch Erwachsene konnten in den liebevollen Illustrationen stundenlang verweilen und auf Entdeckungsreise gehen. Alis Sohn Florian Mitgutsch produziert ebenfalls Wimmelbilder: jetzt auch für das Klassikfestival Ammerseerenade. So gestaltete er das Titelbild für das Festivalmagazin 2025. „Die Vorgabe war, ein Bild zu erstellen, das das Lebensgefühl am See transportiert, mit der Nähe zur Natur und mit der Musik“, erläutert der Illustrator, der eigentlich in München wohnt, dessen Familie aber seit vielen Jahren ein altes Sommerhaus aus den 1920er-Jahren in Breitbrunn nutzt.

So ist ein „Nonett“ mit neun Musikern im und am See entstanden. Ein herrliches Wimmelbild: ein Trompeter hängt kopfüber vom Baum, am gleichen Ast über ihm hockt ein Gitarrist. In einem kleinen Holzboot auf dem See werden Bass, Posaune und Klarinette gespielt. Auf Stühlen im Wasser sitzen zwei Geiger, daneben steht bis zu den kurzen Hosenbeinen im See ein Musiker mit seiner Tuba. Und am unteren Bildrand spielt eine Querflöte im Schilf.

Florian Mitgutsch ist wie sein Vater Illustrator und erstellt in seinem speziellen Stil Illustrationen aller Art, Wimmelbilder, Corporate-Brand-Illustrationen, Logos, Vignetten, Kinderbücher, Cartoons und Karikaturen. „Das Maximale, was eine Illustration erreichen sollte, ist, dass die visuelle Botschaft immer interessant, treffend und ansprechend transportiert wird. Nicht nur das schöne Bebildern eines Textes oder Themas macht eine gute Illustration aus, sondern das bestimmte visuelle Etwas, das Besondere in der Umsetzung, das sich hervorhebt und anspricht.“ Florian Mitgutsch erfreut immer wieder mit seinen satirischen, aber auch charmanten Darstellungen des modernen Menschen.

Heute zeichnet ein Illustrator fast nur noch digital

Meist zeichnet der 60-jährige Vater zweier Kinder an seinem Wohnort in München. Aber auch der Ammersee inspiriert ihn zu seinen Arbeiten. Das Illustrieren ist ihm quasi vom Vater in die Wiege gelegt worden, auch wenn er nicht in dessen große Fußstapfen treten möchte. „Mein Vater hat noch alle seine Illustrationen von Hand gemalt. Mein Stil ist ein ganz anderer. Außerdem arbeite ich fast nur noch digital, auch wenn mir das analoge Zeichnen manchmal leichter von der Hand geht“, erläutert Mitgutsch, der gerade an seinem ersten Wimmelbuch für Kinder arbeitet.

Icon vergrößern Florian Mitgutsch vor dem Sommerhaus seiner Familie in Breitbrunn. Foto: Maren Martell Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Florian Mitgutsch vor dem Sommerhaus seiner Familie in Breitbrunn. Foto: Maren Martell

Die Titelbilder des Festivalmagazins der Ammerseerenade wurden von Anbeginn an von regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet – die international ausstellende Künstlerin Theo Hadiak aus Peiting verewigte ihren Pinselstrich gleich auf mehreren Titelbildern, der in Berlin beheimatete Illustrator Oliver Weiss, Gestalter des Münchner Oktoberfest-Motivs 2008, ist dabei, und 2021 sogar Startenor Rolando Villazón mit einem vergnüglich-lustigen Cover. Einzigartig sind sie aber auch wegen ihres ganz besonderen Lavendel-Dufts, der verströmt, wenn man mit dem Finger am Festivalmagazin reibt. Dieser stammt vom Duftlackhersteller Schubert Internationall in Utting.

Das ist beim Ammerseerenade-Festival geboten

Vom 13. bis 20. September können sich Klassikfans auf sechs Ammerseerenaden-Konzerte freuen. Zum Auftakt spielt das Geschwister-Duo Alexandra und Kirill Troussov im Florianstadl am Kloster Andechs. Weiter geht es mit „Erlesenen Streichtrios“ in der Kulturkirche Breitbrunn und „Klavierquartett Highlights“ in Herrsching im Haus der Bayerischen Landwirtschaft. Im Otto-Hellmeier-Kulturhaus in Raisting erwarten das Publikum mit „Young Generation“ die großen Musiktalente dieser Zeit und im Gasthaus Hartl in Türkenfeld das „Schweinsbratenkonzert“, das bereits ausverkauft ist. Die Ammerseerenade endet mit dem 7. Liberation Concert und den Münchner Symphonikern in St. Ottilien. Hier werden die Troussovs das Doppelkonzert von Felix Mendelsohn unter der Leitung von Joseph Bastian spielen. Als neue künstlerische Leiter verantworten die Geschwister in diesem Jahr erstmals das Festivalprogramm der Ammerseerenade.