Forst

vor 17 Min.

Spalierobst und Laufenten begrüßen die Gäste im Naturgarten in Forst

Heumandl, Wiese, Spalierobst am Haus, Gemüsebeet, das alles gehört zum Garten der Familie Schuster in Wessobrunn-Forst.

Plus Zum 23. Mal findet der Tag der offenen Gartentür statt. Der Ammersee Kurier hat sich im Garten der Familie Schuster in Wessobrunn-Forst umgeschaut.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Bereits zum 23. Mal findet in Oberbayern heuer der Tag der offenen Gartentür statt. Sich in privaten Gärten Inspiration zu holen und mit anderen Gärtnern zu fachsimpeln, hat sich über die Jahre zu einem Erfolgsmodell entwickelt. In unserer Region öffnen am 25. Juni sechs Gärten in Forst bei Wessobrunn und weitere in Bad Bayersoien sowie am Staffelsee. Der Ammersee Kurier hat bei der Auftaktveranstaltung bereits Gartenluft geschnuppert.

Das Interesse, private Gärten zu besuchen, ist alljährlich groß, besonders, wenn das Wetter gut ist. Jedoch tun sich viele Kreisfachberatungen zunehmend schwer, Gartenbesitzer zu finden, die ihre Gartentore einen Tag für Gäste öffnen. So bleiben manche Gartenschätze im Verborgenen und nur für den privaten Genuss. Umso höher ist es denen anzurechnen, die am Tag der offenen Gartentür mitmachen und Besucher – die Zahlen können sich auch im vierstelligen Bereich bewegen – willkommen heißen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen