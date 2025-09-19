Forstbetrieb setzt westlich von Dießen Waldwege instand

Ab Montag, 22. September, bis voraussichtlich Dienstag, 30. September, werden 7,5 Kilometer Forstwege in den Wäldern westlich von Dießen erneuert und saniert. Es kommt zu Sperrungen und Behinderungen für Radfahrer und Fußgänger, meldet der Forstbetrieb in Landsberg. Für diese Arbeiten muss der Wanderparkplatz westlich von Bischofsried für etwa zwei Wochen gesperrt werden, da dort Kies gelagert wird.

Die Wege der bayerischen Staatsforsten werden drei- bis viermal im Jahr gepflegt, damit keine Schlaglöcher entstehen und das Wasser abfließen kann. Damit dieser Zustand gehalten und verbessert werden kann, benötigt man etwa alle zehn bis 20 Jahre eine neue Schicht feinen Kies, damit die Wege pflegefähig bleiben und nicht der grobe Schotter zum Vorschein kommt.

Dazu wird der Wegekörper freigelegt und eine neue Schicht Kies aufgebracht und angewalzt. Außerdem benötigen die Wege ein paar Tage, um sich zu befestigen, bevor man diese wieder befährt und begeht (auch mit Fahrrad und Pferd). (AZ)