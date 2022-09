Bezirksoberliga: Ein Punkt zum Auftakt für Dießens Fußballerinnen

Plus Die Fußballerinnen des MTV Dießen starten mit einem Remis in die Bezirksoberliga. Der Trainer zieht ein positives Fazit.

Mit einem torlosen Unentschieden starten die Fußballerinnen des MTV Dießen in die neue Saison. Nach dem Abstieg aus der Landesliga ein respektabler Start, vor allem, da das Spiel interessanter war, als es der Endstand vermuten lässt.