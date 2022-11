Keine Punkte für die Fußballerinnen des MTV Dießen

In der Bezirksoberliga kassierten die Fußballerinnen des MTV Dießen eine knappe Niederlage in Traunstein. Was den Unterschied ausmacht.

Auch im vierten Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksoberliga verlieren die Damen des MTV Dießen knapp. In Traunstein fehlte den MTV-Damen offensiv die Durchschlagskraft.

„Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt, das 1:0 von Traunstein hat im wahrsten Sinn den Unterschied gemacht,“ so das Fazit von MTV-Coach Nico Weis. Gemeint war die am Ende spielentscheidende Szene in der 30. Minute, als der Siegtreffer für die Heimelf fiel. Torchancen blieben in der ersten Hälfte Mangelware, kurz vor der Pause verhinderten Dießens Franzi Haydn und Keeperin Larissa Müske noch das 2:0.

Zwei Großchancen für Dießen kurz vor Ende

In der zweiten Halbzeit kam der MTV besser ins Spiel und hatte in der Schlussphase drei Großchancen. Zunächst köpfte Maria Breitenberger den Ball nur Zentimeter am Tor vorbei.

Im Gegenzug hatte Traunstein die Chance, den Sack zuzumachen. Dann war wieder Dießen dran, doch Kathi Schultheiß setzte den Ball knapp über das Tor und in der 89. Minute verzog Andrea Bichler. „Ein Punktgewinn wäre nicht unverdient gewesen, die Mädels haben alles versucht, am Ende hat uns einfach das Quäntchen Glück gefehlt“, so Weis. Am Samstag, ab 15 Uhr, ist der TSV Neuried in Dießen zu Gast. (AZ)

