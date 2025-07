Freie Wähler in Schondorf stimmen gegen Namensänderung

Mit Wolfgang Schraml und Franziska Königl sitzen derzeit zwei Mitglieder der Freien Wähler im Schondorfer Gemeinderat. Bei der Mitgliederversammlung ging es um die Kommunalwahlen im kommenden März und die Frage, ob sich der Verein umbenennen soll. Dies hatte ein Mitglied beantragt.

Hintergrund ist laut Schraml, dass eine Verwechslungsgefahr zu der Partei Freie Wähler befürchtet wird, an deren Spitze Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger steht. Die Schondorfer Gruppierung ist hingegen ein Zusammenschluss von Personen, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen, aber nicht als Mitglied einer Partei. „Es gab keine Mehrheit für eine Namensänderung, deswegen bleibt dieser wie er ist“, informiert Wolfgang Schraml.

Wer wird Bürgermeister in Schondorf? Mögliche Kandidaten halten sich bedeckt

Auf die Frage, ob die Gruppierung mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen geht, antwortet das Gemeinderatsmitglied: „Aktuell ist niemand in Sicht. Vielleicht ändert sich das bis zu unserer Aufstellungsversammlung am 21. November ja noch.“ Denkbar sei alternativ auch, dass die Freien Wähler eine Empfehlung für einen Kandidaten aussprechen. Bislang hat in der Ammerseegemeinde noch niemand Farbe bekannt. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er noch einmal antritt, und ein möglicher Gegenkandidat ist bisher auch noch nicht in Sicht.

Die Freien Wähler Schondorf wollen sich laut Wolfgang Schraml gerne verjüngen. „Franziska Königl wird sich wieder zur Wahl stellen. Ich habe mich noch nicht entschieden, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.“ Erklärtes Ziel sei es, wieder drei Mandate im Gemeinderat zu erringen. „Bei der vergangenen Wahl fehlten uns dazu leider einige wenige Stimmen.“ In der Spitze unter Bürgermeister Gerd Hoffmann stellten sie fünf Räte. Auch Hoffmann gehörte dem Verein an.