Ammersee

07:05 Uhr

Ein erster Schritt für ein neues Gasthaus in Aidenried

Immer noch leer ist der Platz der ehemaligen Seewirtschaft in Aidenried. Demnächst könnte jedoch eine Bodenplatte für einen Neubau errichtet werden.

Plus Zehn Jahre nach dem Abriss der alten Seewirtschaft könnte sich in Aidenried bald etwas tun. Wie der erste Schritt aussehen könnte.

Von Alfred Schubert

Zehn Jahre, nachdem das Ende der Seewirtschaft am Ammerseestrand in Aidenried absehbar war, ist jetzt der Neubeginn absehbar. Der Pähler Gemeinderat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür aus, dass schon vor Inkrafttreten des Bebauungsplans der Investor tätig werden kann.

