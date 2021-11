Schleppjagd in Dießen: Ein Herbstspektakel vor traumhafter Kulisse

Plus In Dießen wird erstmals eine Schleppjagd mit Pferden und Hunden veranstaltet. Auf 17 Kilometern geht es im Galopp oder Schritt durch die Landschaft oberhalb von Dießen. Nächstes Jahr könnte es eine Neuauflage geben.

Das Wetter hätte nicht schöner sein können. Bei tiefblauem Himmel und herbstlichen Temperaturen versammelten sich am Sonntag rund 45 Reiter aus ganz Bayern zur ersten Schleppjagd in Dießen. Auf dem weitläufigen Gelände der Tierklinik von Georg und Stefan Rattenhuber auf dem Seehof wurde die Jagd mit dem Reiterruf „Horido“ und den besten Wünschen für Pferde, Reiter und Hunde eröffnet. Den erwiderten die Teilnehmer mit einem lauten „Jo ho“. Im Anschluss wurde von den Gastgebern ein Schnaps herumgereicht, bis Jagdherr Georg Rattenhuber auf seinem braunen Wallach „Ice“ zum Aufbruch blasen ließ.