Segelkurs am Ammersee: Wo Sie Segeln lernen können

Sie möchten Segeln lernen? Auf dem Ammersee lässt sich der Traum verwirklichen. Viele Segelschulen bieten Segelkurse an. Der Überblick.

Der Ammersee gehört wegen seiner Größe zu den wenigen Seen in Deutschland, auf denen man Segeln kann. Der Grund, wieso sich dort viele Segelschulen angesiedelt haben. Wo Sie am Ammersee segeln lernen können, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Segelkurs am Ammersee: Hier können Sie Segeln lernen

Segelschule Stefan Marx

Adresse : Seestraße 28, 86911 Dießen am Ammersee

: Seestraße 28, 86911 am Web : Link

: Link Kontakt : 08807 / 8415, info@ammersee-segelschule.de

: 08807 / 8415, info@ammersee-segelschule.de Angebot: Praktische und theoretische Segelkurse für Kinder und Erwachsene, Segeltörns, Ausbildungstörns zum SKS-Schein

Segelschule Klaus Marx

Adresse : Seestraße 17, 86919 Utting am Ammersee

: Seestraße 17, 86919 Web : Link

: Link Kontakt : 08806 / 7704, marx@segelschulemarx.de

: 08806 / 7704, marx@segelschulemarx.de Angebot: Segelkurs (Praxis und Theorie), Kinderkurse, Sportbootschein Binnen und Küste (Theorie und Praxis), Segeltörns, SKS Theorie

Wassersportschule Steinlechner

Adresse : Kapellenstraße 21, 86928 Hagenheim

: Kapellenstraße 21, 86928 Hagenheim Web : Link

: Link Kontakt : 08196 / 1605, wss@online.de

: 08196 / 1605, wss@online.de Angebot: Segelkurs Binnen und See (Theorie und Praxis), Motorbootkurs (Binnen und See), Segeltörns

Bayerische Seglervereinigung

Adresse : Im Freizeitgelände 12, 86919 Utting am Ammersee

: Im Freizeitgelände 12, 86919 Web : Link

: Link Kontakt : 08806 / 9589152, Nachricht

: 08806 / 9589152, Nachricht Angebot: Segelkurse (Theorie und Praxis), besondere Segelkurse für Familien und Frauen sowie Studenten/Jugend/Kinder

Segelschule Ernst

Adresse : Im Freizeitgelände 10, 86919 Utting am Ammersee

: Im Freizeitgelände 10, 86919 Web : Link

: Link Kontakt : 08806 / 534715, info@segelschule-ernst.de

: 08806 / 534715, info@segelschule-ernst.de Angebot: Segelkurse (Theorie und Praxis), Sportbootführerschein Binnen und See (Theorie und Praxis)

Sportschule Schondorf

Adresse : Burgwaldstraße 23, 86911 Dießen

: Burgwaldstraße 23, 86911 Web : Link

: Link Kontakt : 08807 / 947786, info@sportbootschule-schondorf.de

: 08807 / 947786, info@sportbootschule-schondorf.de Merkmale: Segeltraining, Segeltörns, Sportbootführerschein Binnen und See (Theorie und Praxis)

Für Sportbootführerscheine gelten verschiedene Mindestvoraussetzungen. So gibt es ein Mindestalter für die Prüfung, die in den Grundlagen bei 14 Jahren anfängt und bei größeren Booten sowie anderen Antriebsarten oder hohe See 16 Jahre beträgt. Amtliche Segelscheine erfordern zudem ein ärztliches Gesundheitszeugnisse. Solche Atteste stellen nicht alle Ärzte aus, im Zweifel wendet man sich am besten an einen Sportmediziner.

Grundlage für alle Bootführerscheine ist der Sportbootführerschein Binnen, für das Segeln ist darüber hinaus der Sportbootführerschein See erforderlich. Für beide Scheine muss man mit mehreren Hundert Euro für die Ausbildung rechnen, dazu kommen Prüfungsgebühren. Für Kinder ab sieben Jahren bietet der DSV einen Jüngstenschein an, der Kinder im Wesentlichen ans Segeln heranführen soll. (mst-)

Ammersee-Urlaub: Mehr Infos und Tipps für Ausflüge, Freizeit und Tourismus.