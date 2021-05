Das bieten die Strandbäder am Ammersee

Der idyllisch gelegene Ammersee lädt zum Baden ein. Hier finden Sie einen Überblick der Strandbäder in einer interaktiven Karte.

Die Strandbäder am Ammersee bieten sich an, um schöne Sommertage zu verbringen. Sonnen auf der Liegewiese, Abkühlung im Wasser und danach ein Eis vom Kiosk: So lässt sich das Leben genießen.

Strandbäder am Ammersee: Karte und Übersicht

Am Ammersee gibt es eine ganze Reihe von Strandbädern. Wo befinden sich diese genau? Und was haben sie zu bieten? Wir geben eine Übersicht samt Adressen. Wir informieren auch über die Ausstattung und die Besonderheiten der Strandbäder. Gibt es einen Sprungturm, einen Kiosk oder eine Sonnen-Terrasse?

Vor der Übersicht finden Sie hier erst einmal eine interaktive Karte. Hier sehen Sie auf einen Blick, wo es Strandbäder am Ammersee gibt. Klicken Sie einfach auf die Markierungen, damit die Namen, Adresse und Informationen zum Kontakt angezeigt werden.

Hier folgt die Strandbad-Übersicht samt Infos zu Adresse und Ausstattung:

Ammersee: Strandbad-Übersicht

Eching am Ammersee

Adresse : Erholungsgebiet 1, 82279 Eching am Ammersee

: Erholungsgebiet 1, 82279 am Ausstattung: Liegewiese , Kiosk, Restaurant mit Sonnen-Terrasse

Badeplatz Breitbrunn

Adresse : Seeuferstraße 2, 82211 Herrsching am Ammersee

: Seeuferstraße 2, 82211 am Austattung: Liegewiese , Kiosk

Strandbad Forster

Adresse : An der Point 2, 86938 Schondorf

: An der Point 2, 86938 Schondorf Ausstattung: Liegewiese , Kiosk, Liegestühle mit Sonnenschirmen und eigener Umkleidekabine zum Mieten, Restaurant mit eigener Fischerei

Gemeindesteg Schondorf

Adresse : Uferweg, 86938 Schondorf

: Uferweg, 86938 Schondorf Ausstattung: Liegewiese , Steg, Sanitäranlagen

Utting am Ammersee

Adresse : Seestraße 12, 86919 Utting am Ammersee

: Seestraße 12, 86919 Ausstattung: Zehn Meter hoher Sprungturm, Liegewiese , Holzdeck, Kiosk mit Biergarten, "Grillhütte"

Riederau am Ammersee

Adresse : Seeweg-Süd 4, 86911 Dießen am Ammersee

: Seeweg-Süd 4, 86911 am Ausstattung: Liegewiese , Steg, Kiosk, Restaurant

Polizeibad Holzhausen

Adresse : Eduard-Thöny-Straße 43, 86919 Utting am Ammersee

: 43, 86919 Ausstattung: Liegewiese , Steg

Freizeitbadeplatz St. Alban

Adresse : Seeweg Süd 90, 86911 Dießen am Ammersee

: Seeweg Süd 90, 86911 am Ausstattung: Große Liegewiese , zwei Stege, Kiosk mit Biergarten

Strandbad "Seewinkel"

Adresse : Keramikstraße 1, 82211 Herrsching am Ammersee

: Keramikstraße 1, 82211 am Ausstattung: Liegewiese , Steg mit kleinem Sprungturm, Restaurant und Bar mit Looungebereich

Erholungsgebiet Wartaweil

Adresse : Wartaweil 81, 82211 Herrsching am Ammersee

: Wartaweil 81, 82211 am Ausstattung: Langer Badestrand, mehrere Liegewiesen , öffentliche Toiletten

Freibadeplatz Inning/Stegen

Adresse : Landsberger Straße 65, 82266 Inning

: 65, 82266 Inning Ausstattung: Liegewiese , Steg, flach abfallender sandiger Seegrund, mehrere Kiosks und Restaurants in Reichweite

