Baden mit Hund: Darauf sollten Hundebesitzer am Ammersee achten

Der Ammersee hat auch für Vierbeiner viel zu bieten. Darauf sollten Sie bei einem Ausflug mit Ihrem Hund achten.

Viele Hundehalter berichten, dass der Ammersee grundsätzlich Hunde-freundlich ist. Das liegt vor allem an den vielen Badeplätzen und den idyllischen Möglichkeiten für kleine Wanderungen und Spaziergänge.

So sind etwa ausgedehnte Gassi-Gänge in der Umgebung des Ammersees möglich. Dabei sind die gleichen Regeln zu beachten, wie auch sonst in ländlichen Umgebungen. So sollte etwa darauf geachtet werden, dass Hinterlassenschaften vor allem nicht auf Wiesen landen, auf denen Kühe weiden.

Baden am Ammersee: Hunde nur teilweise erlaubt

In den Strandbädern gelten unterschiedliche Regelungen. Teilweise dürfen die Vierbeiner nicht auf die Liegewiesen, um Kinder nicht zu gefährden. Teilweise dürfen Hunde zwar mitkommen, es gilt aber eine Leinenpflicht. Auf die Regeln wird jeweils vor Ort hingewiesen.

Auf die Schilder achten sollte man auch, wenn es um die Frage geht, ob Hunde ins Wasser dürfen. Direkt in den Strandbädern ist das zumindest in der Hauptsaison regelmäßig nicht der Fall. Häufig muss man also einige Meter das Ufer entlang gehen, bis keine Menschen mehr da sind. Dort dürfen regelmäßig auch Hunde ins Wasser. Immer gilt aber: Vorher nach Schildern Ausschau halten.

Hundestrand: Hunde dürfen am Ammersee häufig auch mit auf Boote

Einige Verleiher von Booten und Stand-Up-Paddle Boards weisen ausdrücklich darauf hin, dass Hunde mit dürfen. Im Zweifel gilt natürlich, vorher nachzufragen. (-mst)

