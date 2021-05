Mit dem Kajak erkundet man den Ammersee aus einer ganz neuen Perspektive. Mehrere Anbieter verleihen Kajaks und bieten geführte Touren oder Kurse an.

Auf einem Kajak lässt sich der Ammersee besonders naturverbunden erleben. Entweder erkundet man am Ufer entlang die Urlaubsorte am Ammersee. Oder man wagt sich auf tiefere Gewässer vor und überquert den Ammersee. Wem es nicht schnell genug geht, begibt sich vom Ammersee aus in die Amper und lässt sich von der Strömung bis zur Isar gleiten.

Mehrere Anbieter verleihen Kajaks zur Nutzung im Ammersee. Andere bieten geführte Touren an. In unserer Übersicht erfahren Sie die grundlegenden Informationen.

Kajakverleih am Ammersee: Diese Anbieter verleihen Kajaks

Ski- und Surfschule Müller

Adresse : Kaagangerstraße, 82279 Eching am Ammersee

: Kaagangerstraße, 82279 am Kontakt : 0179 / 7889285

: 0179 / 7889285 Web : Link

: Link Angebot: Tandem Kajak

Rivertours

Adresse : Martinsweg 3, 82211 Herrsching am Ammersee

: Martinsweg 3, 82211 am Kontakt : 08152 / 9992601

: 08152 / 9992601 Web : Link

: Link Angebot: Nur geführte Touren, kein freiher Verleih

Kanu-Trekking

Adresse : Brückenring 17, 86916 Kaufering

: Brückenring 17, 86916 Kontakt : 08191 / 65288

: 08191 / 65288 Web : Link

: Link Angebot: Kajak-Verleih (tageweise), geführte Touren, Kurse im Ammersee

Kajakverleih: Auch andere Boote am Ammersee zum Leihen

Neben Kajaks lassen sich noch eine ganze Menge anderer Boote am Ammersee leihen, um einen Tag auf dem Wasser zu verbringen. Verschiedene Anbieter verleihen Segelboote, Elektroboote, Ruderboote und Tretboote. Daneben haben haben die Verleiher regelmäßig noch Stand-Up-Paddle-Boards im Angebot. Hier gibt es einen Überblick: Bootsverleih am Ammersee. (mst-)

