Bahn testet SUP-Verleih am Bahnhof Herrsching

Vom Zug auf den See: So kann in Herrsching der Umstieg von der Bahnfahrt zum Stand-up-Paddle ablaufen.

Die Deutsche Bahn (DB) testet in Herrsching einen Verleih von Stand-up-Paddles, kurz SUPs, zusammen mit dem Partner kolula. Ein Automat mit vier SUPs steht direkt neben der Call-a-Bike-Station vor dem Bahnhof Herrsching. Reisende können ab sofort entweder für einen halben oder einen ganzen Tag ein SUP mieten und damit am nahe gelegenen Ammersee paddeln, informiert die DB.

Das aufblasbare SUP ist in einem Rucksack verpackt, der auch eine Luftpumpe enthält. Die Firma kolula kümmert sich um die Wartung der Automaten und SUPs. Mit dem Angebot möchte die DB den Bahnhof attraktiver machen. Der SUP-Verleih ergänzt die Call-a-Bike-Radstation, mit der Reisende noch bis Oktober aufs Leihrad umsteigen können. Der SUP-Verleih mit kolula läuft testweise insgesamt sechs Wochen. Auch am Bahnhof Friedrichshafen am Bodensee steht ein solcher Automat. Wird das Angebot gut angenommen, könne es im nächsten Sommer an weiteren Bahnhöfen starten. (AK)

