Ammersee

09.08.2022

Der Ententeich im Dießener Schacky-Park wird saniert

Plus Im Dießener Schacky-Park laufen die Bauarbeiten für die erneuerte Wasserstelle auf Hochtouren. Beim Ausbaggern gibt es eine Überraschung.

Von Uschi Nagl

Wer einen entspannenden, ruhigen Spaziergang durch den Schacky-Park plant, sollte diesen derzeit in den frühen Abendstunden oder am Wochenende unternehmen. Wer dagegen spektakuläre Baustellen liebt, kommt in der grünen Oase an der Weilheimer Straße aktuell voll auf seine Kosten: Lastwagen, beladen mit Kies oder Aushubmaterial rumpeln am Monopteros vorbei, zwei Bagger und ein Stampfer arbeiten lautstark in einer tiefen Grube. Der Grund: Der sogenannte Ententeich im nördlichen Park wird saniert und soll bald wieder geflutet werden.

