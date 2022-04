Kreativ in Inning: Ponyhof der Pioniere am Billerberg

Das Gelände eines ehemaligen Reiterhofs in Inning soll Kreative, Künstler und Gründer anlocken. Geplant sind ein Markt für regionale Manufakturen und ein Food-Truck-Festival.

Noch bis Ende des Jahres kann das Gelände am Billerberg von Kreativen und Kunstschaffenden kostenlos genutzt werden. Auch junge Start-Ups und Leute mit Pioniergeist finden hier ihren Raum außerhalb der Stadt. So könnten im ehemaligen Pferdestall demnächst Ausstellungen stattfinden oder innovative Ideen im separaten Nebengebäude ausgearbeitet werden.

Schon im vergangenen Jahr hat sich der Kunstverein München im alten Wohnhaus eingerichtet, die leer stehenden Garagen fungieren als Künstlerwerkstätten. „Einen Sommer lang wollen wir das Gelände zu einem pulsierenden Ort der Kreativwirtschaft und Start-Up Kultur machen“, sagte Marco Eisenack bei einem Pressegespräch auf dem ehemaligen Reiterhof.

Der "Ponyhof der Pioniere" ist hinter der Tankstelle in Inning

Der Gründer von „Mucbook Clubhaus“ organisiert die Zwischennutzung des Geländes hinter der Aral-Tankstelle, gemeinsam mit dem Kunstverein München und in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer Euroboden.

Auf dem Billerberg in Inning ist in den nächsten Monaten noch Platz für Kreatives, bevor dann gebaut wird. Foto: Nicole Burk

„Unser Ziel ist es, mehr Raum für Innovative und Kreative auch außerhalb der Stadt zu bieten.“ Das Projekt „Ponyhof der Pioniere“ möchte dazu einladen, aus dem Alltagsgeschäft auszubrechen und durch Natur, Kreativität und Community neue Impulse zu setzen. „Es ist schön, wenn wir Leute anlocken können, die ihren Pioniergeist leben können“, so Eisenack.

Im nächsten Jahr wird der ehemalige Reiterhof in Inning abgerissen

Noch bis Ende Dezember dürfen der Pferdestall samt leer stehender Boxen, die alte Scheune sowie die Nebengebäude kostenfrei genutzt werden, danach wird alles abgerissen. Bis dahin sind schon einige Veranstaltungen geplant.

Den Auftakt macht das Kunst- und Kulturfest „Maitraum mit dem Kollektiv Lugila“. Gemeinsam mit Familien aus der Umgebung soll ein neuer Maibaum gestaltet werden. Überregionale Bands sorgen für die richtige Stimmung. Abends spielen Bands und DJs.

Markt mit Manufakturen und Food-Truck-Festival im Sommer

Einen Markt mit regionalen Manufakturen „Garden of Good“ gibt es am 11. Juni. Mit dem Food-Truck-Festival am 11. und 12. August kann man sich auf Musik und gutes Essen auf dem ganzen Gelände freuen.

Das Unternehmen Euroboden ist Eigentümerin des Grundstücks „Am Billerberg in Inning“. Nach dem Entwurf eines Architektenteams aus München werden hier zwei Gewerberiegel im Baugemeinschaftsmodell errichtet. Auf etwa 21.000 Quadratmetern entstehen Büro-, Atelierflächen, Manufakturen und Werkstätten in modernster Bauweise. Rund 100 Firmen können hier ansässig werden, darunter ein Architekturbüro, eine Steuerkanzlei und eine Physiotherapie. Abriss und Baubeginn sind für Anfang 2023 geplant.