Dießener Seeanlagen sind bis zum Töpfermarkt fast fertig

Plus Die Erneuerung der Uferbefestigung in den Dießener Seeanlagen schreitet voran. Bei der neuen Mühlbach-Brücke dauert es noch etwas und für das Mühlbachufer soll es eine schnelle Lösung geben.

Wie weit wird der Umbau der Dießener Seeanlagen bis zum Töpfermarkt, der vom 26. bis 29. Mai stattfinden soll, fortgeschritten sein? Vor allem darum drehte sich der Sachstandsbericht zur Seeanlagen-Umgestaltung am Montagabend im Gemeinderat. Ziemlich weit, allerdings gibt es ein paar Einschränkungen: Die neue Brücke über den Mühlbach werde zum Beispiel noch nicht begehbar sein, kündigte die Projektleiterin Anita Schmid-Azar an. „Die Behelfsbrücke wird upgegradet, dass sie benutzbar ist“, sagte die Diplom-Ingenieurin.