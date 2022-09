Ammersee

12:56 Uhr

Vespa-Club Utting: Dolce Vita auf zwei Rädern

Die „Vespisti“ (von links) Hanno Ungeheuer, Roberto Jezzi, Anke Thorns-Mendolia vor dem Stammlokal Pinello in Utting.

Plus Seit 15 Jahren gibt es den Vespa Club Utting. Zum Jubiläum fand heuer erstmals eine Ammersee West Coast Vespa Rallye statt. Was die „italienische Zicke“ so liebenswert macht.

Von Dagmar Kübler

Wer eine Vespa fährt, rollt mit einem besonderen Lebensgefühl durch die Landschaft und zaubert mit seinem Kultfahrzeug Passanten ein Lächeln ins Gesicht. Die Leidenschaft für das italienische Zweirad vereint die derzeit 52 Mitglieder im Vespa Club Utting, die sich beim Besuch unserer Redaktion in ihrem Stammlokal „Pinello“ in Utting zum monatlichen Stammtisch getroffen haben. Nicht ohne Grund, denn Pinello-Wirt Roberto Jezzi war vor 15 Jahren Mitinitiator des Clubs. Seither haben die Club-Mitglieder schon viel erlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

