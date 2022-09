Musiknacht: Live-Musik und Party an elf Orten in Dießen

Nach zwei Jahren Unterbrechung gibt es am Samstag, 10. September, in Dießen wieder eine Musiknacht. In elf Lokalen und Geschäften dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Für Nachtschwärmer, Partyfreunde und Liebhaber der handgemachten Live-Musik hat das Warten auf die nächste Dießener Musiknacht endlich ein Ende! Die neunte Auflage steht an und am Samstag, 10. September, geht sie an den Start. Einmal bezahlen, überall live dabei sein ist dabei das Prinzip.

Den Gästen wird ein Musik-Mix geboten, der es in sich hat, heißt es in einer Mitteilung von Johannes Dornhofer von SEC Sport Event Coaching, dem Veranstalter der Musiknacht: Südamerikanische Rhythmen, Jazz, Rock, Ska und Pop sorgen für Abwechslung und Stimmung in den teilnehmenden Locations Bars, Bistros, Restaurants und Kneipen in Dießen.

Dießener Musiknacht: Elf Lokale auf 1200 Metern

Auf 1200 Metern bieten die Organisatoren in elf Lokalen Unterhaltung. Neben den verschiedenen Liveacts will auch die Gastronomie dafür sorgen, dass die Gäste den Kneipenwandertag als generationenübergreifendes Event richtig genießen können. Los geht es um 20.30 Uhr. Der Vorverkauf für die Musiknacht läuft. Die Tickets sind limitiert, damit jeder Besucher auch Platz findet. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Ticket auch noch am Veranstaltungsabend an den teilnehmenden Lokalen erwerben. Diese sind:

Adebar, Herrenstraße 6, Lidloop mit Martin Lidls One-Man-Show mit Klangwelten aus einer Loop Machine.

Atelier Inge Frank, Herrenstraße 6, Tim Braun + Valerio Benassi mit Songs der Beatles und weiteren inspirierenden Künstlern.

Craft Bräu, Mühlstraße 12, Markus Minarik Trio. Markus Minarik spielt sich am Piano zusammen mit Hans Mühlegg (Drums) und Rudi Schießl (Bass) durch alle musikalischen Genres.

Devil’s Shot Club, Fritz-Winter-Straße 44, Blow Up. Die Band präsentiert Bluesrock und spielt alles, was man im Clubhaus von Rockern hören will (ab 22 Uhr, aber auch noch nach Mitternacht zur After Hour).

Drei Rosen, Schützenstraße 30, Roxxdoxx (eine vierköpfige Band aus München) kündigen ein Spektakel mit Rock-Klassikern von AC/DC bis ZZ Top an.

Essen’s Art, Mühlstraße 41, Keep It High., Das Duo aus Landsberg spielt ein musikalisches Spektrum von Ed Sheeran über Johnny Cash bis Metallica.





Jakob Mühleisen spielt bei der Dießener Musiknacht in der Freien Kunstanstalt. Foto: Thorsten Jordan



Freie Kunstanstalt, Johannisstraße 33, Jakob Mühleisen und Inga. Der Singer/Songwriter Jakob Mühleisen vom Ammersee präsentiert bis 22 Uhr auf der Musiknacht sein kommendes Album „A Scenario We’re Living In“ als Abschluss der ’Liberty, Love, Time’-Trilogie. Danach singt die Solokünstlerin Inga aus München tiefsinnige und frivole Texte mal auf Deutsch, auf Französisch oder auf Englisch, entspannter Elektro-Pop mit raffinierten Loops und sphärischer Gitarre.

Jugendtreff, Johannisstraße 22, Under Construction. Vorbild der vier Musiker aus Weilheim ist der Rock der 60er- und 70er-Jahre, den sie in ihren Kompositionen neu interpretieren.

Strandhotel, Jahnstraße 10, Index Finger: Alegria Mannhardt, Uli Lehmann, Klaus Reichardt und Bodo Matzkeit schöpfen aus ihrem Jazz- und Blues-Fundus.

Studio Marktplatz 2, Son Compadre versprühen mit afrokaribischen und lateinamerikanischen Rhythmen Karibik-Feeling, wozu auch getanzt werden kann.

Weibsbilder, Mühlstraße 26, Skies and Rivers. Ob Pop, Soul, RnB, Rock oder Musical ... alles ist bei diesen wunderbaren Stimmen im Fluss und nur „The Sky is the Limit“ – so lautet das Motto der Landsberger Geschwister Heidi und Martin Bordt.

