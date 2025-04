Der Musikverein Dießen richtet das Bezirksmusikfest aus und stimmt musikalisch schon einmal darauf ein

Alljährlich lädt der Musikverein Dießen zu seinem Frühjahrskonzert in die Liebfrauenschule nach Dießen ein. Bereits zum 15. Mal hatte dabei der Dirigent Csaba Primosics die musikalische Leitung. Nach der Begrüßung durch Andreas Kölbl, den Vorsitzenden des Musikvereins, wurde das Mikrofon an die Moderatorin des Konzerts, Regina Hasler, weitergegeben.

Den ersten Teil des Konzerts bestritt das Jugendblasorchester des Musikvereins. 28 junge engagierte Musikerinnen und Musiker nahmen auf dem Podium Platz und bewiesen mit unterhaltsamen wie anspruchsvollen Stücken, dass sich Probenfleiß ausbezahlt. Unter der Leitung von Csaba Primosics spielten sie mit Begeisterung „Drums of Corona“ von Michael Sweeney, „Olympic Tune“ von Thomas Berghoff, „Mamma Mia“ in einem Arrangement von Michael Story sowie „Shut up and Dance“, arrangiert von Michael Sweeney. Natürlich gab es auch noch eine Zugabe, die vom Publikum vehement eingefordert worden war.

Etliche Schülerinnen und Schüler erhalten das Leistungsabzeichen des Musikbunds

Während des Umbaus der Bühne für die Blaskapelle des Musikvereins wurde die Zeit genutzt, Schülerinnen und Schüler, die ein Leistungsabzeichen beim MON abgelegt haben, zu ehren. Dies waren: Lisa Zimmermann, D1 Tuba; Benedikt Mentzel, D1 Tenorhorn; Valerie Mentzel, D1 Klarinette; Raphael Azar, D1 Trompete; Veronika Schelle D1 und D1+ Querflöte sowie in Abwesenheit Johanna Wegele (D1 Querflöte) und Lisa Krawics (D2 Querflöte) Nach dem schwungvoll gespielten „Hochachtungsmarsch“ von Herbert Pixner übernahm Regina Hasler das Mikrofon. Sie versteht es, charmant und kurzweilig durch das Programm zu führen und gleichzeitig zu jedem Stück des Programms sachkundiges Hintergrundwissen zu vermitteln. Danach präsentierte der Musikverein zwei Stücke, die er beim Wertungsspiel des Bezirks Lech-Ammersee im Mai zum Besten geben wird. Dies waren: „Valhalla“ von James L. Hosay und „Imagasy“ von Thiemo Kraas.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter im Programm mit den Stücken „Studio Ghibili Anime March Medley“ und „Sweet Memory“. Bei Letzterem präsentierte sich Christoph Bischeltsrieder als Solist an der Posaune. Beschwingt wurde danach der Walzer „Lebenswert“ präsentiert. Moderne Stücke wie „Barbie’s World“ und „Baba Yetu“ zeigten, wie breit gefächert das Repertoire des Musikvereins ist. Mit der „Perger Polka“ von Kurt Gäble verabschiedete sich der Musikverein und ließ natürlich noch mit dem „Bozener Marsch“ und der Polka „Eine letzte Runde“ zwei Zugaben folgen.

Musikverein und Feuerwehr feiern im August in Dettenschwang

Hervorzuheben sind vor allem die Leistungen der jungen Solisten, die allesamt Eigengewächse des Musikvereins sind, sowie das hohe Niveau und der enorme Spaß, mit dem die Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle zu Werke gehen. Andreas Kölbl bedankte sich bei allen Mitwirkenden und vor allem beim Dirigenten Csaba Primosics und wies zuletzt noch darauf hin, dass der Musikverein Dießen heuer zu seinem 125-jährigen Jubiläum das Bezirksmusikfest in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Dettenschwang, die 150 Jahre alt wird, feiern wird.

Im Mai finden dafür die Wertungsspiele statt und vom 14. bis 17. August wird dann in Dettenschwang gefeiert. Alles in allem ein rundherum gelungener Abend, der Lust auf mehr machte. (AZ)