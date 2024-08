FuBa: MTV Dießen - SV Hohenfurch

Mit dem zweiten unglücklichen 1:1-Unentschieden in Folge und wieder nur einem Zähler kam die erste Mannschaft des MTV Diessen vom Auswärtsspiel beim SV Hohenfurch zurück an den Ammersee.

„Unsere Leistung war nicht ganz so stark wie im ersten Spiel, trotzdem waren wir insgesamt die bessere Mannschaft und hätten drei Punkte mitnehmen können“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen mit einigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause köpfte Sascha König einen Freistoß von Philipp Ropers zur 1:0-Führung für das Team vom Ammersee ein. Im direkten Gegenzug trafen die Gastgeber nur den Pfosten.

Schiedsrichter gibt umstrittenes Tor zugunsten des SV Hohenfurch

Nach dem Seitenwechsel musste der MTV erst den 1:1-Ausgleich hinnehmen, ohne aber ein Gegentor kassiert zu haben. Spielertrainer Philipp Ropers ist fest davon überzeugt, dass der Ball nicht hinter der Torlinie war. Der Schiedsrichter hingegen gab das Tor für den SV Hohenfurch.

Zwar bestimmten die Dießener die letzte halbe Stunde auf dem Platz klar und erarbeiteten sich auch mehrere echte Möglichkeiten, konnten jedoch keine davon zum Siegtreffer nutzen.

„Das kommende Wochenende kann für uns nun schon ein wenig richtungsweisend sein und wir wollen es möglichst erfolgreich gestalten“, schaute Ropers nach vorn. In Dießen steht ein Doppelspieltag mit dem Heimspiel am Donnerstag, 15. August, gegen den TSV Gilching-Argelsried und dem Auswärtsspiel am Sonntag, 18. August, beim SC Weßling.

Auch die zweite Mannschaft greift nun in das Spielgeschehen ein, sie empfängt am Donnerstag, Mariä Himmelfahrt zu Hause den TSV Utting und tritt am Sonntag auswärts beim SV Stoffen/Lengenfeld an. (AZ)