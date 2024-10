Auf Raisting wartet ein Gegner mit hochkarätigem Personal

Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Wochen machte das Wetter den SV Raisting arbeitslos. Wie schon Mitte September in Bad Heilbrunn fiel am vergangenen Samstag das Gastspiel des SVR in Habach den starken Regenfällen, die für die Unbespielbarkeit des Platzes sorgten, zum Opfer.

Ein gutes hat die Spielabsage aber auch. Die Mannen von Trainer Hannes Franz können ausgeruht in das schwere Duell am Samstag, 5. Oktober, ab 14 Uhr zu Hause gegen den FC Penzberg gehen. „Die Penzberger können die beste Mannschaft der Liga sein“, hat Franz großen Respekt vor dem Gegner, die mit hochkarätigem Personal aufwarten können. Dominik Bacher gehört zu den treffsichersten Stürmern der Liga.

Dazu verstärkte sich der FCP vor der Saison mit Samir Neziri, der vom TSV 1860 München 2 zu seinem alten Verein zurückkehrte. Bei den Penzbergern spielen mit Denis Grgic und Murat Ersoy zudem zwei ehemalige Raistinger. Trainiert wird der aktuelle Tabellensechste vom alten Trainerfuchs Wolfgang Krebs, der mit dem MTV Berg und dem TSV Gilching in der Vergangenheit schon oft gegen Raisting gespielt hat. „Der FCP hat großes Potenzial, sie hatten als bisher einziges Team Spitzenreiter Aubing am Rande einer Niederlage“, ergänzt Franz vor dem Landkreisduell.

Der SV Raisting nimmt die große Herausforderung trotz einiger kranker Spieler gerne an

„Das wird eine große Herausforderung, die wir aber annehmen und auf die wir uns freuen“, erklärt der SVR-Spielertrainer. Allerdings bereiten ihm einige kranke Spieler ein wenig Sorgen. „Uns drohen ein paar absolute Leistungsträger auszufallen“, berichtet Franz, der hofft, dass die Angeschlagenen bis zum Spielbeginn fit sind. „Um gegen die Penzberger zu punkten brauchen wir eine sehr gute Tagesform“, hofft Franz auf Wiedergutmachung für die beiden Niederlagen aus der letzten Saison (1:3 und 0:1) gegen den FCP.

Regulär spielfrei am letzten Wochenende war der SV Raisting 2. Die Truppe von Trainer Bernd Ziehnert, die in der Kreisklasse 3 auf Abstiegsplatz 13 rangiert, erwartet am morgigen Samstag (16 Uhr) den ASC Geretsried. Gegen den Tabellenzweiten ist die SVR-Reserve klarer Außenseiter.