Serie: Auf dem Lamplhof in Wengen gehört der Leonhardiritt seit Generationen zum Jahreslauf

Julia Lampl ist die Leidenschaft für Pferde und alles was damit zu tun hat, auf den ersten Blick anzusehen. Beim Besuch unserer Redaktion auf dem Lamplhof im Dießener Ortsteil Wengen strahlen ihre Augen bei jeder Antwort, die sie uns auf unsere Fragen gibt. Vorrangig geht es bei diesem Treffen darum, in einigen kleinen Artikeln die Familien zu präsentieren, die den traditionellen Leonhardi-Ritt in Wengen seit Jahren bereichern und teils mit organisieren.

Eine davon ist Familie Lampl. Mit am Tisch in Hause Lampl sitzt auch Julias Vater Hans Lampl, der, seit die Burschenschaft Wengen 1974 gegründet wurde, dort Mitglied ist. Die Burschenschaft Wengen ist im Übrigen Hauptorganisator des jährlichen Leonhardiritts in Wengen, der immer an dem Samstag stattfindet, der am nächsten zum Tag des Heiigen Leonhard am 6. November liegt. Heuer ist das der 8. November.

Seit 1974 hat die Familie aus Wengen keinen Leonhardiritt ausgelassen - außer in der Corona-Zeit, als ohnehin kein Umritt stattfand. Hans Lampl erinnert sich: „In den schlechtesten Zeiten waren gerade mal sieben Pferde mit ihren Reitern beim Leonhardiritt in Wengen dabei. Eine lange Zeit hat es hier einfach kaum mehr Pferde gegeben. Jetzt sind es immer so um die 30 Tiere.“

Beim Leonhardiritt sind Pferde dabei, die sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen

Drei der vermutlich rund 30 Tiere, die heuer mitgehen dürfen, stammen vom Lamplhof in Wengen und gehören Julia Lampl, die seit geraumer Zeit in der Pferdezucht ein ausfüllendes Hobby gefunden hat. Insgesamt leben auf dem Hof in Wengen zehn Warmblüter, fünf eigene und fünf eingestellt. Am Leonhardiritt 2025 teilnehmen dürfen, wie Julia Lampl erklärt, „die Braven“. Schließlich müssten die Reiterinnen und Reiter gewährleisten können, dass die Tiere sich von der lauten Blasmusik und den Zuschauerinnen und Zuschauern am Straßenrand oder von anderen teilnehmenden Pferden samt Reitern nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen.

Ein Bild aus längst vergangenen Tagen. Hans Lampl glaubt, dass eines der zu sehenden Kinder sein Vater gewesen ist. Foto: Lampl

Ein solches, braves Pferd ist die 18 Jahre alte Stute Casandra, die seit sie sechs Jahre alt war, an Leonhardi beim Ritt um die Leonhardskapelle in Wengen dabei sein darf. Auch ihre sechs Jahre alte Tochter Carlotta läuft mit. „Wichtig ist, dass immer ein erfahrenes Pferd mit einem Pferd mit weniger Erfahrung läuft, das macht das ganze etwas leichter.“ Denn, so weiß die 35-Jährige, Unruhe kann immer aufkommen, wenn so viele Pferde und Menschen aufeinander treffen. Dritter im Bunde der Lamplhof-Pferde ist der 21 Jahre alte Wallach Zino, dessen Besitzerin das Tier seit mittlerweile elf Jahren bei Familie Lampl in Wengen eingestellt hat.

Der Tag des Leonhardiritts folgt in jeder teilnehmenden Familie einer eigenen Tradition

Am Morgen des Leonhardi-Ritts gibt es auf dem Lampl-Hof jede Menge zu tun: Die Mähnen und Schweife der Pferde werden geflochten. Dabei hat jede Familie so ihre eigenen Flechtmuster. Bei Familie Lampl sind es sogenannte Knöpfe. Diese klassische Methode beinhaltet das Flechten von Zöpfen, das Einschlagen des Zopfendes unter den geflochtenen Teil, das Formen eines Knotens und das Sichern mit einem Gummi oder Haarnadeln. Ist das geschafft, richten sich die Reiterinnen und Reiter festlich her, das Tragen von Turnierkleidung (weiße Hose, dunkle Jacke) ist quasi Pflicht. Schließlich gehört das zu einem festlichen Anlass dazu. Auch die weiße Schabracke für die Pferde ist eine Selbstverständlichkeit.

Erst unmittelbar bevor sich Ross und Reiter in Richtung Leonhardskapelle in Wengen auf den Weg machen, werden die Blumen in Mähne und Schweif eingearbeitet. Auch hier hat jede Familie so ihre Vorlieben. Beim Lampls werden seit eh und je Rosen verwendet. „So manche Blume geht allerdings im Laufe des Leonhardiritts verloren, vor allem, wenn die Tiere den Kopf stark schütteln. Dann versuchen wir, die Blumen aufzusammeln und stecken sie uns an unser Jacket“, erzählt Julia Lampl.

Familie Lampl schmückt ihre Pferde seit Generationen mit Rosen für den festlichen Auftritt beim Leonhardiritt. Foto: Julia Lampl

Bei Lampls, wie auch bei den anderen teilnehmenden Familien, von denen wir in den nächsten Ausgaben noch einige vorstellen, ist der Leonhardi-Samstag auch ein großes Familienfest. Nach dem Leonhardi-Ritt mit Gottesdienst und Segnung gehts zurück nach Hause, wo sich die ganze Familie zum Weißwurst-Essen trifft. „Und am Nachmittag treffen wir uns dann noch bei unserer Tante zum Kaffeetrinken“, ergänzt Julia Lampl. Und ihr Vater erinnert sich: „Früher hatten an Leonhardi die Wengener Schulkinder sogar schulfrei. Damals fand der Leonhardiritt nämlich immer genau am 6. November statt, egal welcher Wochentag das war.“