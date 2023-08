Der Sound of Heimat schallt durch das Zisterzienserkloster Fürstenfeld

Zum zweiten Mal steigt das "Sound of Heimat"-Fürstival auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienserklosters in Fürstenfeldbruck. Was alles geboten ist.

Nach der Premiere mit 2500 Gästen im Sommer 2022, geht das „Sound of Heimat“-Fürstival nun in die zweite Runde: Im Areal der Barockanlage des einstigen Zisterzienserklosters in Fürstenfeldbruck rocken am Freitag, 1. und Samstag, 2. September, der deutsche Rap- und Reggae-Künstler GReeeN, die österreichische Band Granada, Erwin & Edwin, Pam Pam Ida, DeSchoWieda, d'Hundskrippln sowie weitere Bands den Klosterhof mit Brass-Sounds und Bässen. Im Fürstival-Biergarten stimmen die Blasmusik Schöngeising sowie die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck die Gäste mit regionalem Heimatsound musikalisch ein. Im Anschluss an die Open-Air-Shows geht die Party an beiden Tagen in der urigen Fürstenfeld-Tenne weiter.

Trotz Klicks in Millionenhöhe und ausverkauften Tourneen gilt GReeeN laut Pressemitteilung immer noch als Geheimtipp in der Deutschrap-Szene. Vielleicht, weil er sich musikalisch nicht nur auf Hip-Hop beschränken will. Stattdessen bietet er lieber das ganze Programm: Positive Vibes und eingängige Flows, Balsam für die gestresste Seele, verpackt in das Beste aus Reggae und Rap.

Mit der österreichischen Neo-Austropop-Band Granada kommt frischer Wind aus Graz nach Fürstenfeld. Vielleicht ist es die fast schon mediterrane Leichtigkeit der Steiermark, die den unverwechselbar ehrlichen Charme der fünfköpfigen Formation prägt.

Nach den Shows wird in der Fürstenfelder Tenne weiter gefeiert

Drei Kurzalben veröffentlichten die sechs Jungs von Pam Pam Ida im vergangenen Jahr und gehen mit neuer Musik auf Tour. . Mit ihrer Mischung aus Pop, Funk, Blues, Country und Rock und ein wenig 80er-Jahre-Sound sorgen sie bei ihren Fans für seelische Verzückung, und mit ihren Texten (natürlich im bayerischen Dialekt) für geistige Beschäftigung.

Die Wiener Brass Band Erwin & Edwin fusioniert elektronische Beats mit Blasmusik. Nach Ausflügen ins Hochdeutsche und Englische kehrt die Band zurück zu ihren Wurzeln und singt wieder in der Sprache, „in der auch gesprochen wird“. Auf der Bühne präsentieren sie sich mit Trompete, Gitarre, Schlagzeug und Turntables.

Lesen Sie dazu auch

Seit 2013 begeistern DeSchoWieda ihre Fangemeinde und wurden mit ihren Coverversionen von Pitbull ("Nimma") oder dem Wiesn-Remix-Hit „Wenn die Bedienung kommt“ millionenfach geklickt. Mit ihrem Mix aus Mundart Pop und Volksmusik bringen sie Menschen zusammen.

„Hundskrippl“ ist ein bayerisches Schimpfwort für einen gerissenen, gemeinen Kerl, oder auch die Bezeichnung für ein ungezogenes Kind. D'Hundskrippln sind aber auch eine Band. Ihr bekanntester Song „Gloana Bauer“ (22 Millionen YouTube-Klicks) verkörpert ihre schräge Mixtur aus Volksmusik und Rock mit explizitem Bläseralarm. Bei Monaco F fetzt bairischer Mundart-Rap über pumpenden House, Synthesizer vermischen sich mit bayerischer Volksmusik, eine E-Zither fliegt über elektronische Trap-Beats, und live kommen noch Live-Drums, Tuba und Trompete dazu. Die Lokalmatadore "Der Zweig" aus Emmering kommen mit ihrem Mix aus deutschsprachigem Hip-Hop mit Soul- und Funkeinflüssen auf die Bühne.

Ein Angebot insbesondere für jüngere Musik-Enthusiasten

In der Tenne steigt dann zudem eine After-Show mit der Guten A-Band aus Traunstein oder dem Trio Dis M. Mit dem neuen Festival zum Musik-Genre „Neue Volksmusik“ folgt das Veranstaltungsforum einem Trend und macht insbesondere jüngeren Musik-Enthusiasten ein spannendes Angebot. Festival-Pässe sind erhältlich über Reservix sowie beim Kartenservice Fürstenfeld unter der Telefonnummer 08141/6665444 oder nach einer Mail an kartenservice@fuerstenfeld.de. Das komplette Festivalprogramm mit regionalen Blasmusikgruppen und weiteren Aktionen wird laufend auf www.fuerstival.de aktualisiert. (AZ)