Sara Daneshpour, Haiou Zhang und Yevgeny Sudbin spielen beim Fürstenfelder Klaviersommer

Seit 2019 gibt es den Fürstenfelder Klaviersommer, der auch heuer wieder namhafte Interpreten aus aller Welt für drei Konzerte nach Fürstenfeldbruck holt.

Für Liebhaber leidenschaftlicher und virtuoser Interpretationen meisterhafter Klavierwerke bietet der Fürstenfelder Klaviersommer ab dem 24. Juni drei Konzerte herausragender Interpretinnen und Interpreten.

Zum Auftakt spielt der gefeierte Pianist Yevgeny Sudbin am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr, Werke von Haydn, Liszt und Ravel. Er gastiert weltweit in bedeutenden Konzertsälen wie im Concertgebouw Amsterdam, der Tonhalle Zürich oder der Davies Symphony Hall in San Francisco. Die International Record Review bezeichnete ihn als „eine der wichtigsten pianistischen Begabungen unserer Zeit“.

Yevgeny Sudbin spielt zum Auftakt des Fürstenfelder Klaviersommers am 24. Juni Werke von Haydn, Liszt und Ravel. Foto: Nikolaj Lund

Am Samstag, 8. Juli, folgt, ebenfalls ab 20 Uhr, mit Sara Daneshpour eine weitere international erfolgreiche Pianistin. Die Pianistin errang mehrere Preise, darunter beim Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv oder dem Musikwettbewerb in Seoul. Die US-Amerikanerin studierte beim legendären Leon Fleisher in Philadelphia und an der renommierten Juilliard School in New York. Ihr aktuelles Soloprogramm verbindet Bachs wegweisendes „Wohltemperiertes Klavier“ mit Etüden von Chopin, die zum spieltechnisch Schwierigsten gehören, was je für Klavier geschrieben wurde.

Beim "Nachklang" stehen die Künstlerinnen und Künstler zum Gespräch bereit

Den Abschluss gestaltet am Samstag, 22. Juli, 20 Uhr, Haiou Zhang, der bereits 2021 den Klaviersommer beehrte und nun mit einem Programm Chopin und Liszt seine Kombination aus Leidenschaft und Intellekt unter Beweis stellt. Der chinesische Pianist trat mit hochkarätigen Ensembles wie den Nürnberger Philharmonikern, der litauischen National-Sinfonie oder der Jerusalem Symphony auf. Er bereichert Veranstaltungen wie das Schleswig-Holstein-Musik Festival, den Kissinger Sommer und die Mozartiade Augsburg. Seine fünf CD-Einspielungen erschienen beim erfolgreichen Label Hänssler und gehören zum „Music Programm on air“ der Lufthansa.

Den Abschluss gestaltet am 22. Juli Haiou Zhang, der bereits 2021 den Fürstenfelder Klaviersommer beehrte. Foto: Sören Lukas Schirmer

Abos und Einzelkarten sind beim Kartenservice Fürstenfeld im Veranstaltungsforum unter der Telefonnummer 08141/6665444 oder per E-Mail an kartenservice@fuerstenfeld.de sowie online unter fuerstenfeld.reservix.de erhältlich. Außerdem beim Ticket-Service in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/917412 sowie bei allen Reservix Vorverkaufsstellen. Ein Abonnement lohnt sich laut Veranstalter für Interessierte bereits ab zwei Konzerten. Das Besondere am Konzept: Beim „Nachklang“ stehen die Pianisten zum Gespräch bereit und lassen sich über die Schulter blicken. Die gute Nachricht für den kulturbegeisterten (Klavier-)Nachwuchs: Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt.

Über den Fürstenfelder Klaviersommer

Nach dem überschwänglichen Auftakt im Jahre 2019 mit über 1000 Besuchern und über 150 Abonnenten hat sich der Fürstenfelder Klaviersommer im Veranstaltungsforum etabliert. Mit leidenschaftlichen und virtuosen Interpretationen meisterhafter Klavierwerke bereichert die Reihe jährlich die Abonnementpause im Sommer mit drei Konzerten. Das einladende Areal des ehemaligen Klosters ist so auch im Sommer Anlaufpunkt für das kultur- und klassikinteressierte Publikum. Die künstlerische Leitung haben Susanne und Dinis Schemann inne, die seit 20 Jahren für den Erfolg der Fürstenfelder Konzertreihe verantwortlich zeichnen. (AZ)